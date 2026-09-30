Caminhão atinge dois postes e igreja e interdita rua em Vargem Alta

Um caminhão atingiu dois postes e a parede de uma igreja evangélica na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 6h40, na comunidade de Prosperidade, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Com a queda dos postes, a Rua Cícero do Carmo Batista ficou interditada.
Segundo informações apuradas no local pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o caminhão descia a serra em direção a Prosperidade quando o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo atingiu os postes, a igreja e só parou no quintal de uma moradora.
De acordo com o relato do motorista a uma pessoa para quem a empresa prestaria serviço, o caminhão seguia por uma descida quando teria perdido o freio e ficado desgovernado. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo.
O motorista, de 32 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele está internado em um hospital da região e recebe atendimento médico. Segundo a empresa responsável pelo caminhão, o motorista sofreu alguns ferimentos e recebeu a visita da filha no hospital.
A empresa informou ainda que está prestando assistência às famílias afetadas e às demais pessoas atingidas pelo acidente.
A EDP informou que equipes trabalham para normalizar o fornecimento de energia e substituir os postes atingidos. "Por segurança, os clientes do entorno estão com o fornecimento de energia interrompido até a conclusão dos serviços".
A Polícia Militar registrou o acidente e informou que o condutor sofreu uma fratura no ombro e foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, não sendo possível ter mais detalhes do fato. A via permanece interditada para a substituição dos postes e o restabelecimento da energia elétrica.