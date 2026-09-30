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Transtornos

Caminhão atinge dois postes e igreja e interdita rua em Vargem Alta

Publicado em

30 set 2026 às 10:13
Caminhão atinge poste e interdita rua em Vargem Alta
Caminhão atinge poste e interdita rua em Vargem Alta Matheus Passos

Um caminhão atingiu dois postes e a parede de uma igreja evangélica na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 6h40, na comunidade de Prosperidade, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Com a queda dos postes, a Rua Cícero do Carmo Batista ficou interditada.


Segundo informações apuradas no local pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o caminhão descia a serra em direção a Prosperidade quando o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo atingiu os postes, a igreja e só parou no quintal de uma moradora.

De acordo com o relato do motorista a uma pessoa para quem a empresa prestaria serviço, o caminhão seguia por uma descida quando teria perdido o freio e ficado desgovernado. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo.


O motorista, de 32 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele está internado em um hospital da região e recebe atendimento médico. Segundo a empresa responsável pelo caminhão, o motorista sofreu alguns ferimentos e recebeu a visita da filha no hospital.


A empresa informou ainda que está prestando assistência às famílias afetadas e às demais pessoas atingidas pelo acidente.

 

A EDP informou que equipes trabalham para normalizar o fornecimento de energia e substituir os postes atingidos. "Por segurança, os clientes do entorno estão com o fornecimento de energia interrompido até a conclusão dos serviços".


A Polícia Militar registrou o acidente e informou que o condutor sofreu uma fratura no ombro e foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, não sendo possível ter mais detalhes do fato. A via permanece interditada para a substituição dos postes e o restabelecimento da energia elétrica.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Outubro Rosa

Vila Velha realiza mutirão de exames de ultrassonografia

Publicado em 30/09/2026 às 10:26
Mulher realizando ultrassonografia Freepik/Reprodução

A Prefeitura de Vila Velha vai realizar cerca de mil exames de imagem ao longo de outubro para pacientes da rede municipal de saúde. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, contempla exames de ultrassonografia mamária, transvaginal, de abdômen total e do aparelho urinário. 


Os atendimentos serão realizados das 7h às 16h, na clínica Multimagem, em Vitória, nos dias 3, 17 e 24 de outubro.As vagas são destinadas exclusivamente a usuários já encaminhados e agendados pelas Unidades de Saúde do município


Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes da rede municipal para receber informações sobre data, horário e orientações para a realização dos exames. Por isso, não é necessário procurar diretamente a clínica para solicitar agendamento.

Demais atendimentos

Também integra a programação de saúde do município a unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas, que está em Vila Velha desde 3 de setembro. Eles oferecem exames gratuitos de ultrassonografia e tomografia computadorizada e permanecem em funcionamento até 17 de outubro. A iniciativa é realizada em parceria entre a Prefeitura de Vila Velha, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).


Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Loteria

Aposta feita em Castelo ganha R$ 24 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 30/09/2026 às 09:41

Um aposta feita em Castelo, no Sul do Espírito Santo, ganhou R$ 24 mil na quina da Mega-Sena. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso realizado na terça-feira (29). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48.


Outras 81 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber  R$ 24.039,44 cada.


4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 727,39 cada.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (1º), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.


A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Linhares

Publicado em 29/09/2026 às 20:41
Acidente ocorreu na Rua Cecília Meireles, no bairro São José.
Acidente ocorreu na Rua Cecília Meireles, no bairro São José. Leitor A Gazeta

Um caminhão bateu em um poste e o derrubou a estrutura no bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (29). Segundo a EDP, responsável pela distribuição de energia no município, uma equipe atua na substituição do poste e, durante a execução do serviço, moradores da região estão sem energia.

 

A reportagem procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre a colisão e o estado de saúde do motorista. A corporação respondeu que a ocorrência ainda está em andamento e outras informações não foram divulgadas até o momento.

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Ana Muniz

Residente em Jornalismo / [email protected]
Ana Muniz
Sobreviventes

Quatro vítimas de acidente com ônibus em Ibatiba seguem internadas no ES

Publicado em 29/09/2026 às 16:47

Quatro vítimas do acidente em Ibatiba, que deixou três mortos no último domingo (27), permanecem internadas no Espírito Santo. Destas, três estão em unidades hospitalares na Grande Vitória e uma em Cachoeiro de Itapemirim.


Segundo as atualizações divulgadas nesta terça-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), três pacientes seguem em  hospitais da rede estadual: dois no Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória, e um no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.


Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibatiba informou que não há mais vítimas internadas no hospital do município. Segundo a pasta, os pacientes que estavam na unidade receberam alta e foram encaminhados para Belo Horizonte. Em Iúna, também não há vítimas do acidente internadas, segundo a secretaria municipal.


Já na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, quatro pessoas foram atendidas após o acidente até a noite de segunda-feira (28). Duas já haviam recebido alta, uma tinha previsão de alta para a tarde desta terça-feira (29) e outra permanecia internada na enfermaria.

O acidente

O grave acidente envolvendo um ônibus de excursão matou três pessoas e deixou outras 45 feridas na BR 262, em Ibatiba, Região do Caparaó, na noite de domingo (27). O motorista do veículo está entre os mortos.


O coletivo, de Contagem, em Minas Gerais, que voltava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quando tombou no km 151 da rodovia, em um trecho conhecido como "Curva da Ferradura".

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Na Grande Vitória

Transcol e Aquaviário serão gratuitos neste domingo de eleições

Publicado em 29/09/2026 às 12:20
Ônibus do Sistema Transcol
Divulgação | GVBus

Os eleitores que forem às urnas neste domingo (4) poderão utilizar o Sistema Transcol e Aquaviário gratuitamente em toda a Grande VitóriaAlém da isenção da tarifa, o transporte público contará com uma operação especial, com reforço na frota e monitoramento em tempo real para atender ao fluxo de passageiros ao longo do dia.


A gratuidade atende à Lei Estadual nº 11.748/2022 para facilitar o deslocamento da população até os locais de votação. Esta será a terceira eleição consecutiva em que o benefício é concedido no Espírito Santo.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Homicídio

Servidor de Pancas morre após acidente com carro atingido por tiros na ES 341

Publicado em 29/09/2026 às 11:07
o veículo foi encontrado parcialmente suspenso em um barranco e tinha perfurações de tiros na porta do lado do motorista.
Vinicius Valério Brandão era servidor público da Prefeitura de Pancas, onde atuou por 11 anos como motorista efetivo. Divulgação | Prefeitura de Pancas

Um homem identificado como Vinicius Valério Brandão, de 50 anos, morreu após se envolver em um acidente de carro na ES 341, nas proximidades do Córrego Paranazinho, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado parcialmente suspenso em um barranco e tinha perfurações de tiros na porta do lado do motorista.


O motorista foi retirado do carro e socorrido ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas morreu durante o trajeto até o Hospital de Pancas. A PM não informou se ele foi atingido pelos disparos ou se a morte teve relação com o impacto do acidente.


Vinicius era servidor efetivo da Prefeitura de Pancas e trabalhou por 11 anos como motorista. Em nota, a administração municipal lamentou a morte e destacou os serviços prestados pelo servidor ao longo do período em que atuou no órgão.


Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Delegacia de Pancas. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Clima

ES recebe novo alerta de tempestade e granizo para 28 cidades; veja quais

Publicado em 29/09/2026 às 10:35

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestade e queda de granizo para 28 cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (29). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios sob alerta:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta
  28. Venda Nova do Imigrante


Além do alerta do Inmet, a Marinha do Brasil emitiu um aviso sobre a aproximação de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea do Estado entre a tarde desta terça-feira e a noite de quarta-feira (30). São previstos ventos de até 60 km/h.

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Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Idoso é assassinado a tiros dentro de casa na Serra

Publicado em 29/09/2026 às 10:24

Um homem de 67 anos, identificado como Jorge Luiz Ribeiro, foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Vista da Serra I, na Serra, na segunda-feira (28). A vítima foi atingida no rosto, no tórax e na região dorsal. 


Segundo a Polícia Militar, uma familiar contou que, por volta das 14h30, ouviu barulhos no primeiro andar da residência, onde Jorge morava. Ela não desconfiou de que algo pudesse ter acontecido porque o idoso costumava realizar serviços de marcenaria no local, e os ruídos eram comuns.


Por volta das 17h, a parente foi até a casa e encontrou Jorge caído de bruços no chão da sala. Havia marcas de sangue no piso. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a última atualização desta mat[eria, nenhum suspeito havia sido preso.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Frente fria

Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

Publicado em 29/09/2026 às 09:29

A Marinha do Brasil emitiu um alerta na segunda-feira (28) para a aproximação de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea do Espírito Santo entre a tarde desta terça-feira (29) e a noite de quarta-feira (30). 


Segundo o aviso, são esperados ventos de direção Nordeste, com intensidade de até 60 km/h e deve atingir entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória (ES). 


A Marinha orienta os navegantes a consultarem as informações meteorológicas antes de sair ao mar.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Vitória suspende ciclofaixas e ruas de lazer no domingo (4) por causa das eleições

Publicado em 29/09/2026 às 09:20
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer e ciclofaixas não vão funcionar no próximo domingo (4)  Divulgação/Prefeitura de Vitória


Vitória suspendeu as tradicionais Ruas de Lazer de Camburi e do Centro, assim como as ciclofaixas, no próximo domingo (4).  O objetivo é dar vazão ao maior fluxo de veículos aos locais de votação durante as Eleições 2026.


Com a medida, a prefeitura não irá bloquear a Avenida Dante Michelini, que margeia a orla de Camburi nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi. Também não haverá interdição na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar), no Centro, onde também costuma ser montado o espaço para a prática de esporte e lazer durante os domingos e feriados.  


A medida visa garantir uma boa movimentação de urnas eletrônicas, eleitores, mesários e demais colaboradores. 

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

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