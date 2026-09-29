Acusado de golpe milionário é condenado a 12 anos de prisão no ES

Um morador de Jardim Camburi, em Vitória, acusado de aplicar golpes milionários, foi condenado pela Justiça a 12 anos e 6 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de R$ 2,3 milhões para reparação dos prejuízos causados a cinco vítimas, além de 700 dias-multa e das custas processuais. Na sentença, o juiz também negou a Tarlan Moura Lyra, 41 anos, o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva.





Segundo a decisão, os crimes ocorreram entre 2023 e 2025. Tarlan teria atraído as vítimas com propostas de aportes financeiros para a compra e revenda de iPhones, MacBooks e Apple Watches, prometendo retornos que variavam de 6% a 12,5% em períodos curtos.





De acordo com a sentença, inicialmente eram feitos alguns pagamentos às pessoas que investiam, o que teria contribuído para aumentar a confiança no negócio. Depois, quando os valores passaram a ser maiores, os pagamentos teriam sido interrompidos.





A investigação apontou ainda que o dinheiro recebido era pulverizado por meio de saques e transferências e direcionado para plataformas de apostas esportivas. Um relatório de Inteligência Financeira, citado na sentença, identificou R$ 115,6 milhões em movimentações nas contas de Tarlan entre agosto de 2022 e setembro de 2025.