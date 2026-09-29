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R$ 2,3 milhões

Acusado de golpe milionário é condenado a 12 anos de prisão no ES

Tarlan Moura Lyra, 41 anos, foi condenado por cinco estelionatos e terá que reparar prejuízos das vítimas

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 08:56

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 set 2026 às 08:56
Tarlan Moura Lyra Reprodução/Redes Sociais

Um morador de Jardim Camburi, em Vitória, acusado de aplicar golpes milionários, foi condenado pela Justiça a 12 anos e 6 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de R$ 2,3 milhões para reparação dos prejuízos causados a cinco vítimas, além de 700 dias-multa e das custas processuais. Na sentença, o juiz também negou a Tarlan Moura Lyra, 41 anos, o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva


Segundo a decisão, os crimes ocorreram entre 2023 e 2025. Tarlan teria atraído as vítimas com propostas de aportes financeiros para a compra e revenda de iPhones, MacBooks e Apple Watches, prometendo retornos que variavam de 6% a 12,5% em períodos curtos.


De acordo com a sentença, inicialmente eram feitos alguns pagamentos às pessoas que investiam, o que teria contribuído para aumentar a confiança no negócio. Depois, quando os valores passaram a ser maiores, os pagamentos teriam sido interrompidos.


A investigação apontou ainda que o dinheiro recebido era pulverizado por meio de saques e transferências e direcionado para plataformas de apostas esportivas. Um relatório de Inteligência Financeira, citado na sentença, identificou R$ 115,6 milhões em movimentações nas contas de Tarlan entre agosto de 2022 e setembro de 2025.

Condenado por cinco estelionatos

O juiz considerou comprovados cinco crimes de estelionato e entendeu que eles deveriam ser tratados separadamente. Com isso, as penas de cada crime foram somadas.


A decisão também considerou, entre outros fatores, a forma de agir de Tarlan, como o uso de relações de amizade e confiança para conquistar as vítimas e os prejuízos provocados.


Em um dos casos, segundo a sentença, o prejuízo ultrapassou R$ 1,2 milhão. Na soma das cinco vítimas citadas no processo, o dano chegou a R$ 2,311 milhões.

Prisão preventiva foi mantida

Tarlan Moura Lyra já estava preso preventivamente. Em janeiro deste ano, quando ele era procurado pela Justiça, policiais militares chegaram a ir em sua casa, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, para cumprir o mandado de prisão, mas encontrou apenas os pais do investigado.


Na ocasião, os pais de Tarlan afirmaram que o filho havia se mudado para São Paulo.


Durante as buscas no imóvel, os militares localizaram uma pistola. A investigação também apontou que, mesmo após deixar de pagar valores devidos, o suspeito teria continuado a solicitar novos aportes financeiros.


Em março, após permanecer foragido desde janeiro, Tarlan se apresentou no Fórum Criminal de Vitória e foi preso

Defesa alegou sociedade

Durante a investigação, a defesa sustentou que as vítimas eram sócias e parceiras de Tarlan em operações de compra e venda de produtos eletrônicos.


Na época da prisão, o advogado Nelson Moreira Júnior afirmou que havia documentos que comprovariam que as pessoas envolvidas haviam recebido lucros com as operações. A defesa também alegou que Tarlan e familiares teriam sido vítimas de ameaças e extorsões e que ele precisou deixar Vitória.


Na sentença, porém, o juiz rejeitou a tese de que os fatos configurariam apenas um inadimplemento de negócio civil. Para o magistrado, as provas reunidas no processo demonstraram a existência de fraude desde a captação dos valores.


A decisão cita comprovantes de transferências bancárias, conversas entre Tarlan e as vítimas, atas notariais, boletins de ocorrência, depoimentos e o Relatório de Inteligência Financeira como elementos que comprovariam a prática dos crimes.


Sobre a condenação a 12 anos de prisão, a reportagem tenta contato com a defesa de Tarlan e o espaço segue aberto para manifestações.

Valor deverá ser reparado às vítimas

A sentença determinou que Tarlan pague, como reparação mínima, R$ 2,311 milhões, correspondente aos prejuízos atribuídos às cinco vítimas do processo.


O valor será acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data dos prejuízos.


A condenação é de primeiro grau e a sentença determina que ele permaneça preso enquanto houver recurso.

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