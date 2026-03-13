Estava foragido

Suspeito de movimentar mais de R$ 100 milhões após golpes no ES se entrega

Segundo investigação, Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, obtinha valores de terceiros com a promessa de realizar investimentos em produtos de uma marca de eletrônicos; ele estava foragido desde janeiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:55

Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, é suspeito de movimentar mais de R$ 115 milhões após aplicar golpes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem suspeito de aplicar golpes milionários no Espírito Santo foi preso após se apresentar, na quinta-feira (12), no Fórum Criminal de Vitórias. Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, que estava foragido desde janeiro após ter a prisão decretada pela Justiça, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Capital.

Segundo as investigações, Tarlan, morador do bairro Jardim Camburi, em Vitória, é suspeito de movimentar R$ 115 milhões em plataformas de apostas esportivas após aplicar golpes, forma encontrada para pulverizar as quantias obtidas de maneira ilícita. Para conseguir cometer os golpes, o suspeito atraia as vítimas com a promessa de investimentos em produtos de uma marca de aparelhos eletrônicos.

A Polícia Militar foi até a residência dele para cumprir um mandado de prisão preventiva no dia 22 de janeiro deste ano, mas encontrou apenas os pais do investigado. A investigação apontou que, após receber o dinheiro, Tarlan utilizava diferentes estratégias para despistar o sistema financeiro, entre elas, depósitos fracionados, prática conhecida como "smurfing".

Essa prática consiste na divisão do valor total em quantias menores para serem depositadas em dias diferentes para burlar mecanismos de controle do sistema financeiro. Além disso, segundo a polícia, Tarlan utilizava contas em casas de apostas (bets), em uma espécie de lavagem de dinheiro, desta forma dificultando a identificação da origem e do destino dos valores.

Sumiço

À época, durante buscas no imóvel, os militares localizaram uma pistola. Questionados, os pais de Tarlan afirmaram que a arma pertencia ao filho e que ele teria se mudado para São Paulo, sem informar o novo endereço.

Ainda segundo o mandado de prisão, mesmo já inadimplente com diversas vítimas, o investigado continuou solicitando novos aportes financeiros. As pessoas lesadas relataram que Tarlan desapareceu. Uma testemunha afirmou à Polícia Civil que ele estaria providenciando documentação para deixar o país. Diante desses elementos, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Tarlan. O espaço segue aberto para manifestação.

