Tensão da Região 5

Barbeiro e atendente: as vítimas do ataque a tiros em bairro de Vila Velha

Dois jovens de 25 anos morreram após serem baleados no bairro Ulisses Guimarães; crime é atribuído à disputa entre facções rivais

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:38

Da esquerda para a direita: Lázaro Ferreira, de 25 anos, e Eiglison Lopes, também de 25 anos Crédito: Redes Sociais

Os dois jovens mortos no ataque a tiros no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, foram identificados como o barbeiro Lázaro Ferreira, de 25 anos, e o atendente Eiglison Lopes, também de 25 anos.

Lázaro foi baleado dentro da própria barbearia, enquanto Eiglison estava em uma motocicleta quando foi atingido, na tarde de quinta-feira (12). Após ser baleado, ele perdeu o controle do veículo, bateu em um tonel e caiu desacordado, já sem vida.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens às vítimas. O restaurante onde Eiglison trabalhava decretou luto e não abriu as portas na quinta-feira. O patrão do jovem fez questão de exaltá-lo. "Ele era um menino fora de série, uma unanimidade, todos eram apaixonados por ele, um sorriso contagiante!", declarou Luiz Felipe Torezani.

Já membros da igreja que Lázaro frequentava publicaram vídeos destacando a alegria e o carisma do jovem. "Vai com Deus, meu amigo, obrigada pelas risadas sinceras e pelos conselhos. Você sempre alegre, tirava sorriso de todos que estavam tristes, mesmo você estando mal fazia a gente sorrir", publicou uma internauta, em homenagem a Lázaro.

Quem deu os tiros?

De acordo com a Polícia Militar, o ataque foi promovido por integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em território dominado pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV). As duas organizações criminosas estariam em conflito desde o início da semana.

As vítimas foram socorridas?

Lázaro chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista é forçado a sair do próprio carro, que teria sido utilizado por outras pessoas para socorrer o barbeiro. Eiglison morreu após perder o controle da motocicleta, bater no tonel e cair.

O que aconteceu após o ataque?

Após os tiros, muitos comerciantes fecharam as portas na região. Um ônibus da linha 669, que faz o trajeto entre o Terminal de Itaparica e o bairro Village do Sol, foi parado na marginal da Rodovia do Sol, pouco depois do viaduto do bairro 23 de Maio, e depredado. Segundo relatos, cerca de cinco jovens cercaram o coletivo, obrigaram os passageiros a descer, apedrejaram as janelas e atearam fogo no interior do veículo. Policiais militares conseguiram impedir que as chamas se espalhassem.

Pedra que quebrou janela ficou no chão do coletivo, que depois foi incendiado; PM conseguiu conter o avanço das chamas Crédito: TV Gazeta e Redes Sociais

Ônibus deixaram de circular

Por conta do clima de tensão, ônibus deixaram de circular na região desde a noite de quinta-feira (12). A operação foi retomada com normalização do itinerário na manhã desta sexta-feira (13).

Tensão desde o início da semana

Segundo a Polícia Militar, a tensão entre as facções rivais na chamada Região 5 começou no início da semana. Na quarta-feira, um ataque a tiros no bairro 23 de Maio deixou duas pessoas baleadas. Horas depois, já durante a noite, outro registro de disparos de arma de fogo foi feito, desta vez no bairro Ulisses Guimarães.

Com o ataque de quinta-feira, já são cinco ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas na Região 5 apenas nesta semana. Até o momento, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, de acordo com a PM.

Como está o clima na região nesta sexta-feira (13)

Na manhã desta sexta-feira, o repórter André Afonso, da TV Gazeta, percorreu a região e flagrou um ônibus sendo escoltado por uma viatura da Polícia Militar. A corporação informou que o patrulhamento foi reforçado com equipes da Cavalaria, do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da Força Tática.

Entenda o que é a Região 5 De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, formam a Região 5 os bairros: 23 de Maio, Balneário Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Barramares, Brunela, Cidade da Barra, Interlagos, Interlagos I, Interlagos II, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha e Ulisses Guimarães.

