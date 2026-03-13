Ônibus voltam a circular na Região 5 de Vila Velha após suspensão por ataques

Circulação dos ônibus estava suspensa, desde a tarde de quinta-feira (12) Crédito: Divulgação | Ceturb-ES

"Na noite de quinta-feira a Ceturb-ES interrompeu o serviço por conta própria, porém logo após foi retomado. Temos reforçado as principais rotas por onde os transportes coletivos transitam na região", garantiu o capitão Lopes, subcomandante da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM), que atua na área.

Na quarta-feira (11), outras duas pessoas também foram baleadas em via pública no bairro 23 de Maio. Na quinta-feira, em meio ao clima de tensão na região, um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado e incendiado por criminosos. O repórter André Afonso, da TV Gazeta, trafegou pela área na manhã desta sexta-feira e chegou a flagrar um coletivo sendo escoltado por uma viatura da PM.