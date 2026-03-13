Ônibus voltam a circular na Região 5 de Vila Velha após suspensão por ataques
Os ônibus voltaram a circular normalmente na Região 5 de Vila Velha na manhã desta sexta-feira (13), segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES). As linhas haviam sido suspensas após um ataque a tiros no bairro Ulisses Guimarães que deixou dois mortos na quinta-feira (12), em meio à guerra entre as facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Primeiro Comando de Vitória (PCV).
"Na noite de quinta-feira a Ceturb-ES interrompeu o serviço por conta própria, porém logo após foi retomado. Temos reforçado as principais rotas por onde os transportes coletivos transitam na região", garantiu o capitão Lopes, subcomandante da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM), que atua na área.
Na quarta-feira (11), outras duas pessoas também foram baleadas em via pública no bairro 23 de Maio. Na quinta-feira, em meio ao clima de tensão na região, um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado e incendiado por criminosos. O repórter André Afonso, da TV Gazeta, trafegou pela área na manhã desta sexta-feira e chegou a flagrar um coletivo sendo escoltado por uma viatura da PM.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, fazem parte da Região 5 os bairros: 23 de Maio, Balneário Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Barramares, Brunela, Cidade da Barra, Interlagos, Interlagos I, Interlagos II, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha e Ulisses Guimarães.