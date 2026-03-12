Guerra do tráfico

Após ataque a tiros, linhas de ônibus são suspensos na Região 5 de Vila Velha

Medida adotada pela Ceturb-ES e pela Viação Sanremo é temporária, em decorrência de toque de recolher nos bairros envolvidos

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:47

Ataque a tiros deixam pessoas mortas em Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Rede Social

Devido ao toque de recolher em bairros de Vila Velha, todas as linhas de ônibus da Ceturb e da Viação Sanremo, que atendem a chamada Região 5 do município, estão com a operação suspensa por tempo indeterminado.

A decisão vem após um novo ataque a tiros no bairro Ulisses Guimarães, que deixou dois mortos nesta quinta-feira (12), em meio à guerra entre as facções TCP (Terceiro Comando Puro) e PCV (Primeiro Comando de Vitória). Na quarta (11), outras duas pessoas foram assassinadas em via pública no bairro 23 de Maio.

Em meio ao caos que se instaurou na região, um ônibus do Sistema Transcol foi apedrejado e incendiado por criminosos, conforme apuração da TV Gazeta.

"A CETURB-ES e a Viação Sanremo reforçam que a medida é temporária e visa garantir a segurança de passageiros e trabalhadores do sistema".

Veja como fica a operação das linhas da Viação Sanremo:

Segundo a empresa, toda a frota foi recolhida para a garagem, não havendo circulação de ônibus durante a noite desta quinta-feira (12).

Orientação aos usuários das linhas 609, 612, 613, 616, 617, 618, 619, 653, 654, 655, 657, 659 e 672:

Os passageiros devem dirigir-se ao ponto localizado na Rodovia do Sol, próximo ao Shopping Boulevard, e utilizar as linhas da Viação Alvorada, nos itinerários:

Vitória × Guarapari

Dom Bosco × Bairro Ipiranga

Vitória × Alfredo Chaves (via Guarapari)

O desembarque deverá ser realizado ao longo da Rodovia do Sol, no ponto mais próximo do destino do usuário.

Orientação específica aos usuários da linha 672:

Os passageiros deverão seguir até o Terminal de Campo Grande utilizando a linha 552. A partir do terminal, embarcar em ônibus com destino ao município de Viana, podendo descer ao longo da BR-101 no trecho entre a Ceasa e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após o ponto da Polícia Rodoviária Federal, os usuários poderão embarcar nos ônibus da Viação Planeta, nos itinerários:

Ipiranga × Dom Bosco

Vitória × Marataízes

Linhas com destino a Guarapari

