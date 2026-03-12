Trabalhador morre após sofrer choque durante serviço em represa de Montanha

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava uma manutenção de uma bomba na represa de uma fazenda, em Montanha, na região Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, o gerente da fazenda relatou que quatro homens trabalhavam no equipamento quando, em determinado momento, a vítima teria gritado para que a esposa desligasse o disjuntor. Os colegas perceberam que algo estava errado e tentaram ajudá-lo, mas um deles também recebeu uma descarga elétrica e precisou se afastar.