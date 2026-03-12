Caso Alexandre Martins

Leopoldo passa por exames no IML após ter prisão decretada pela morte do juiz Alexandre

Mais de duas décadas depois do assassinato que chocou o ES, Justiça condenou o acusado de ser mandante do crime a 24 anos de reclusão em regime fechado e determinou a perda do cargo e da aposentadoria do magistrado

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:02

Após ser condenado a 24 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrido há 23 anos, o juiz aposentado Leopoldo Teixeira foi levado, na noite desta quinta-feira (12), ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passou por exames obrigatórios antes da prisão. Os momentos da chegada e saída dele foram registrados com exclusividade pela repórter Mikaella Mozer, de A Gazeta.

Leopoldo chegou ao local acompanhado da esposa, Rosilene Emerich, e ficou menos de 10 minutos. De lá, ele seguiu para o Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, também na Capital capixaba, onde deve permanecer preso.

A pena e a detenção foram definidas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em julgamento realizado também nesta quinta-feira (12), que considerou o réu um dos mandantes do homicídio. O mandado de prisão foi expedido às 18h29, uma hora e vinte minutos depois do encerramento da sessão.

A condenação foi indicada pelo relator e desembargador Fábio Brasil Nery, que teve o voto acompanhado pelos outros 16 desembargadores presentes. A decisão unânime baseou-se na comprovação do crime de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa, prevista no Artigo 121, § 2º, inciso I do Código Penal.



Além de propor a prisão e apresentar a dosimetria, o relator também estabeleceu a perda de cargo e da aposentadoria compulsória, sendo seguido também por todo o colegiado. Alguns magistrados chegaram a falar que o caso era o "mais emblemático da história do TJES", "deixou uma dor que ultrapassa a tragédia" e que "se havia dúvidas, elas foram estancadas", após as alegações da defesa, da acusação e do voto do Nery.

A única discordância entre os presentes no Pleno do Tribunal foi sobre a prisão imediata de Leopoldo. Nery propôs acatar a solicitação do MPES para a detenção logo após o julgamento, 13 seguiram esse parecer, mas três foram contrários. Alguns chegaram a recomendar a adoção de medidas cautelares, como proibição de sair do país, entre outras restrições.

Conforme antecipou a colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, Leopoldo não compareceu ao próprio julgamento. Sendo assim, ele não foi encaminhado ao sistema prisional logo após o encerramento da sessão.

Depois da sentença, o advogado Fabrício Campos, que representa Leopoldo, disse que a condenação foi um erro grave, contestando também a determinação da prisão imediata. Para ele, a medida contraria a legislação e a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Segundo ele, a defesa vai recorrer da decisão.

Como votaram os desembargadores

Fábio Brasil Nery (relator) - vota pela condenação

Samuel Meira Brasil Jr - acompanha

Namyr Carlos de Souza Filho - acompanha

Eliana Junqueira Munhós Ferreira - acompanha

Robson Luiz Albanez - acompanha

Fernando Estevam Bravin Ruy - acompanha

Ewerton Schwab Pinto Júnior - acompanha

Júlio César Costa de Oliveira - acompanha

Rachel Durão Correia Lima - acompanha

Raphael Americano Câmara - acompanha

Marianne Júdice de Mattos - acompanha

Sérgio Ricardo de Souza - acompanha

Ubiratan Almeida Azevedo - acompanha

Heloisa Cariello - acompanha

Aldary Nunes Junior - acompanha

Luiz Guilherme Risso - acompanha

Moacy Caldonazzi - acompanha

Quem votou contra a prisão imediata

Robson Luiz Albanez

Marianne Júdice de Mattos

Sérgio Ricardo de Souza

Detahes da declaração do relator

No centro do julgamento, o desembargador e relator Fabio Brasil Nery desatou os nós de um processo de 19 mil páginas, rejeitando nulidades e afastando a tese de latrocínio em seu voto de 170 laudas. Após o Tribunal do Pleno rejeitar o pedido da defesa para anular a denúncia, o relator avançou sobre o mérito.

Embora tenha reconhecido a prescrição do crime de organização criminosa, Nery sustentou que “há elementos consistentes que vinculam Leopoldo com os investigados”, citando nomes de outros envolvidos. Acrescentou ainda a ligação do réu com pessoas que atuavam com pistolagem.

O desembargador resgatou episódios de conflito direto na Vara de Execuções Penais, afirmando que “Leopoldo rasgou cerca de 32 decisões prolatadas pelo depoente em autos de processo diversos”, fato que foi comunicado à época à vítima, Alexandre Martins.

Ao rebater a tese da defesa de que as provas seriam genéricas, o relator foi incisivo: “Provas que foram colhidas não se encaixam para qualquer pessoa, seja juiz, promotor ou defensor. Esse liame demonstra sim o envolvimento de Leopoldo.” Acrescentando ainda: “Isso nos dá vergonha, nojo, um magistrado agir dessa forma. Sentimos nojo quando vemos um magistrado agindo como se bandido fosse”, disse, ao citar a fala de outro desembargador.

O relator narrou detalhes do planejamento e da execução do homicídio, afirmando estar comprovada a participação do réu no crime.

Concluo pela autoria imediata de Leopoldo como um dos mandantes em comunhão de desígnio com terceiros condenados Fábio Brasil Nery Relator do caso Alexandre Martins no TJES

Rejeição da tese de latrocínio

Para o relator, a versão de latrocínio (roubo seguido de morte) sustentada pela defesa é “incompatível com a ocorrência fática”. Nery utilizou a perícia técnica para afastar a hipótese de assalto, detalhando a trajetória dos disparos:



A defesa alega que não houve tiro na cabeça, assim, não seria latrocínio e que o tiro no braço seria para pegar a arma da vítima. Eu afasto essa alegação. Reitero: Alexandre levou três tiros. Um saiu na escápula, outro na têmpora, o último no braço. Como é que para pegar a arma seria atingido pelo último tiro à queima-roupa? Resta afastada a hipótese de latrocínio Fábio Brasil Nery Desembargador e relator do caso

Abertura do julgamento

A sessão foi aberta às 9h20 e terminou por volta das 17 horas, quase oito horas depois. Foi conduzida pelo vice-presidente do TJES, desembargador Fernando Zardini, que passou a condução ao desembargador Nery. Durante 15 minutos, o relator apresentou o resumo do processo, que culminou na permanência de Leopoldo como o último acusado a ser julgado — outros nove envolvidos já haviam sido condenados.

Às 9h35, o procurador de Justiça Sócrates de Souza iniciou a sustentação oral do Ministério Público (MPES). O promotor traçou uma linha do tempo das investigações e enfatizou que a morte de Alexandre Martins foi uma tentativa de interromper apurações sobre corrupção no sistema prisional.

Eliminar o magistrado era a forma de silenciar a investigação", afirmou o procurador, destacando que o crime foi resultado de um sistema de corrupção e que "crimes de mando raramente são provados por prova direta Sócrates Souza Procurador de Justiça

Alexandre Martins foi assassinado em março de 2003 e, após mais de 20 anos, será realizado o julgamento do último réu do caso Crédito: Arte/Camilly Napoleão

O MPES rebateu a tese de que o caso teria sido inflado pela imprensa, declarando que "não se trata de narrativa midiática, trata-se de prova judicialmente formada". Após uma hora de fala, a acusação pediu a condenação de Leopoldo, a perda do cargo público, a cassação da aposentadoria compulsória e a decretação imediata da prisão.

Defesa aponta "peças de lego"

A defesa de Antonio Leopoldo, conduzida pelo advogado Fabrício Campos, iniciou sua fala às 10h36. O foco da argumentação foi a suposta manipulação do processo e a falta de provas concretas que ligassem o ex-juiz ao planejamento do homicídio.

"A metodologia utilizada permite que recambiemos todos os autos para caber em qualquer pessoa. Como uma peça de lego, posso reconstruir para outra pessoa e chegar a outro nome", criticou o advogado, classificando a investigação como seletiva.

A defesa questionou a ausência de detalhes sobre como e quando Leopoldo teria se reunido com os executores e reiterou que a "concretude do comportamento" atribuído ao réu não existe no processo.

Entenda o caso

Alexandre Martins foi assassinado pouco antes das 8 horas do dia 24 de março de 2003, quando chegava numa academia em Vila Velha. Ele tinha 32 anos. No mesmo dia, cinco pessoas foram presas por suspeita de participação no crime. As primeiras investigações apontavam o coronel da PM Walter Gomes Ferreira como principal suspeito de ser mandante do crime. Ele e outras sete pessoas foram condenadas no caso. Apenas um acusado foi absolvido. O julgamento do Leopoldo ocorre às vésperas do crime completar 23 anos.

No decorrer das apurações, Antônio Leopoldo, que atuava na Vara de Execuções Penais, em Vitória, foi implicado no crime. Segundo o MPES, o juiz estaria envolvido em um esquema de favorecimento ao crime organizado. Em 2005, o TJES o afastou das funções e emitiu mandado de prisão. Leopoldo foi denunciado como mandante do assassinato de Alexandre e ficou 237 dias preso.

O primeiro julgamento do magistrado foi marcado para o ano seguinte. Mas, após idas e vindas do processo no Judiciário — começou no TJES, foi remetido à primeira instância e voltou ao tribunal no ano passado —, só agora o processo deverá ser concluído.

Atuaram neste julgamento pelo MPES, a subprocuradora-geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha; o chefe da Procuradoria de Justiça Criminal, Sócrates de Souza; e o promotor de Justiça de Vila Velha João Eduardo Grimaldi.

