Home
>
Política
>
Leopoldo passa por exames no IML após ter prisão decretada pela morte do juiz Alexandre

Leopoldo passa por exames no IML após ter prisão decretada pela morte do juiz Alexandre

Mais de duas décadas depois do assassinato que chocou o ES, Justiça condenou o acusado de ser mandante do crime a 24 anos de reclusão em regime fechado e determinou a perda do cargo e da aposentadoria do magistrado

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:02

Magistrado aposentado foi condenado a 24 anos de reclusão e teve a prisão imediata decretada

Após ser condenado a 24 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrido há 23 anos, o juiz aposentado Leopoldo Teixeira foi levado, na noite desta quinta-feira (12), ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passou por exames obrigatórios antes da prisão. Os momentos da chegada e saída dele foram registrados com exclusividade pela repórter Mikaella Mozer, de A Gazeta. 

Recomendado para você

Mandado de prisão foi expedido na noite de quinta-feira (12), uma hora e vinte minutos depois do encerramento da sessão do Tribunal de Justiça, que condenou magistrado aposentado por mandar assassinar colega de profissão

Leopoldo fica preso em Quartel da PM após condenação pela morte de juiz Alexandre

Mais de duas décadas depois do assassinato que chocou o ES, Justiça condenou o acusado de ser mandante do crime a 24 anos de reclusão em regime fechado e determinou a perda do cargo e da aposentadoria do magistrado

Leopoldo passa por exames no IML após ter prisão decretada pela morte do juiz Alexandre

Colega de Alexandre Martins no combate ao crime organizado, Carlos Eduardo Lemos afirmou que a condenação de Antônio Leopoldo representa o fechamento de um ciclo

'Condenação significa que verdade não morreu', diz juiz amigo de Alexandre Martins

Leopoldo chegou ao local acompanhado da esposa, Rosilene Emerich, e ficou menos de 10 minutos. De lá, ele seguiu para o Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, também na Capital capixaba, onde deve permanecer preso. 

A pena e a detenção foram definidas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em julgamento realizado também nesta quinta-feira (12), que considerou o réu um dos mandantes do homicídio. O mandado de prisão foi expedido às 18h29, uma hora e vinte minutos depois do encerramento da sessão.

A condenação foi indicada pelo relator e desembargador Fábio Brasil Nery, que teve o voto acompanhado pelos outros 16 desembargadores presentes. A decisão unânime baseou-se na comprovação do crime de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa, prevista no Artigo 121, § 2º, inciso I do Código Penal.

Além de propor a prisão e apresentar a dosimetria, o relator também estabeleceu a perda de cargo e da aposentadoria compulsória, sendo seguido também por todo o colegiado. Alguns magistrados chegaram a falar que o caso era o "mais emblemático da história do TJES", "deixou uma dor que ultrapassa a tragédia" e que "se havia dúvidas, elas foram estancadas", após as alegações da defesa, da acusação e do voto do Nery.

Leia mais

Imagem - Condenação de Leopoldo é marco da efetividade da Justiça, diz MPES

Condenação de Leopoldo é marco da efetividade da Justiça, diz MPES

Imagem - 'Antônio Leopoldo atuou como mandante do crime contra Alexandre', diz relator

'Antônio Leopoldo atuou como mandante do crime contra Alexandre', diz relator

A única discordância entre os presentes no Pleno do Tribunal foi sobre a prisão imediata de Leopoldo. Nery propôs acatar a solicitação do MPES para a detenção logo após o julgamento, 13 seguiram esse parecer, mas três foram contrários. Alguns chegaram a recomendar a adoção de medidas cautelares, como proibição de sair do país, entre outras restrições.

Conforme antecipou a colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, Leopoldo não compareceu ao próprio julgamento. Sendo assim, ele não foi encaminhado ao sistema prisional logo após o encerramento da sessão.

Depois da sentença, o advogado Fabrício Campos, que representa Leopoldo, disse que a condenação foi um erro grave, contestando também a determinação da prisão imediata. Para ele, a medida contraria a legislação e a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Segundo ele, a defesa vai recorrer da decisão.

A transcrição é essa: Então, olha, os próximos passos é resolver o problema da prisão, porque ela é totalmente ilegal, inclusive contrária ao texto expresso do Código de Processo Penal e a toda a jurisprudência dos tribunais superiores e tudo mais. Então, tem um erro muito grave, lamentavelmente, nessa parte da prisão. Eu fico aliviado porque eu não estou com o meu nome associado a um erro judiciário gravíssimo que foi cometido hoje pelo Tribunal de Justiça. Então, para a história e para os próximos anos, quem observar isso por trás não vai ver o meu nome associado a um erro muito sério.

Como votaram os desembargadores

  • Fábio Brasil Nery  (relator) - vota pela condenação
  • Samuel Meira Brasil Jr - acompanha
  • Namyr Carlos de Souza Filho - acompanha
  • Eliana Junqueira Munhós Ferreira - acompanha
  • Robson Luiz Albanez - acompanha
  • Fernando Estevam Bravin Ruy - acompanha
  • Ewerton Schwab Pinto Júnior - acompanha
  • Júlio César Costa de Oliveira - acompanha
  • Rachel Durão Correia Lima - acompanha
  • Raphael Americano Câmara - acompanha
  • Marianne Júdice de Mattos - acompanha
  • Sérgio Ricardo de Souza - acompanha
  • Ubiratan Almeida Azevedo - acompanha
  • Heloisa Cariello - acompanha
  • Aldary Nunes Junior - acompanha
  • Luiz Guilherme Risso - acompanha
  • Moacy Caldonazzi - acompanha

Quem votou contra a prisão imediata

  • Robson Luiz Albanez
  • Marianne Júdice de Mattos
  • Sérgio Ricardo de Souza

Leia mais

Imagem - Relator afasta a tese de que Alexandre Martins foi vítima de latrocínio

Relator afasta a tese de que Alexandre Martins foi vítima de latrocínio

Imagem - Caso Alexandre Martins: voto de 170 páginas foi lido em julgamento de Leopoldo

Caso Alexandre Martins: voto de 170 páginas foi lido em julgamento de Leopoldo

Detahes da declaração do relator

No centro do julgamento, o desembargador e relator Fabio Brasil Nery desatou os nós de um processo de 19 mil páginas, rejeitando nulidades e afastando a tese de latrocínio em seu voto de 170 laudas. Após o Tribunal do Pleno rejeitar o pedido da defesa para anular a denúncia, o relator avançou sobre o mérito.

Embora tenha reconhecido a prescrição do crime de organização criminosa, Nery sustentou que “há elementos consistentes que vinculam Leopoldo com os investigados”, citando nomes de outros envolvidos. Acrescentou ainda a ligação do réu com pessoas que atuavam com pistolagem.

Juiz Antônio Leopoldo é julgado no TJES como um dos mandantes do assassinato do Alexandre Martins.

O desembargador resgatou episódios de conflito direto na Vara de Execuções Penais, afirmando que “Leopoldo rasgou cerca de 32 decisões prolatadas pelo depoente em autos de processo diversos”, fato que foi comunicado à época à vítima, Alexandre Martins.

Ao rebater a tese da defesa de que as provas seriam genéricas, o relator foi incisivo: “Provas que foram colhidas não se encaixam para qualquer pessoa, seja juiz, promotor ou defensor. Esse liame demonstra sim o envolvimento de Leopoldo.” Acrescentando ainda: “Isso nos dá vergonha, nojo, um magistrado agir dessa forma. Sentimos nojo quando vemos um magistrado agindo como se bandido fosse”, disse, ao citar a fala de outro desembargador.

O relator narrou detalhes do planejamento e da execução do homicídio, afirmando estar comprovada a participação do réu no crime. 

Concluo pela autoria imediata de Leopoldo como um dos mandantes em comunhão de desígnio com terceiros condenados

Fábio Brasil Nery

Relator do caso Alexandre Martins no TJES
Desembargador Fábio Brasil Nery defendeu uma pena de 24 anos de reclusão em regime fechado, além da perda do cargo e da aposentadoria do ex-magistrado

Leia mais

Imagem - Defesa de Leopoldo afirma que morte de Alexandre Martins foi latrocínio

Defesa de Leopoldo afirma que morte de Alexandre Martins foi latrocínio

Imagem - Advogado cita filmes 'Casablanca' e 'Comando para matar' em defesa de Leopoldo

Advogado cita filmes 'Casablanca' e 'Comando para matar' em defesa de Leopoldo

Imagem - Defesa nega que Leopoldo tenha se reunido com mandantes da morte de Alexandre Martins

Defesa nega que Leopoldo tenha se reunido com mandantes da morte de Alexandre Martins

Rejeição da tese de latrocínio

Para o relator, a versão de latrocínio (roubo seguido de morte) sustentada pela defesa é “incompatível com a ocorrência fática”. Nery utilizou a perícia técnica para afastar a hipótese de assalto, detalhando a trajetória dos disparos:

A defesa alega que não houve tiro na cabeça, assim, não seria latrocínio e que o tiro no braço seria para pegar a arma da vítima. Eu afasto essa alegação. Reitero: Alexandre levou três tiros. Um saiu na escápula, outro na têmpora, o último no braço. Como é que para pegar a arma seria atingido pelo último tiro à queima-roupa? Resta afastada a hipótese de latrocínio

Fábio Brasil Nery

Desembargador e relator do caso
Juiz Antônio Leopoldo é julgado no TJES como um dos mandantes do assassinato do Alexandre Martins.

Abertura do julgamento

A sessão foi aberta às 9h20 e terminou por volta das 17 horas, quase oito horas depois. Foi conduzida pelo vice-presidente do TJES, desembargador Fernando Zardini, que passou a condução ao desembargador Nery. Durante 15 minutos, o relator apresentou o resumo do processo, que culminou na permanência de Leopoldo como o último acusado a ser julgado — outros nove envolvidos já haviam sido condenados.

Às 9h35, o procurador de Justiça Sócrates de Souza iniciou a sustentação oral do Ministério Público (MPES). O promotor traçou uma linha do tempo das investigações e enfatizou que a morte de Alexandre Martins foi uma tentativa de interromper apurações sobre corrupção no sistema prisional.

Eliminar o magistrado era a forma de silenciar a investigação", afirmou o procurador, destacando que o crime foi resultado de um sistema de corrupção e que "crimes de mando raramente são provados por prova direta

Sócrates Souza

Procurador de Justiça
Alexandre Martins
Alexandre Martins foi assassinado em março de 2003 e, após mais de 20 anos, será realizado o julgamento do último réu do caso Crédito: Arte/Camilly Napoleão

O MPES rebateu a tese de que o caso teria sido inflado pela imprensa, declarando que "não se trata de narrativa midiática, trata-se de prova judicialmente formada". Após uma hora de fala, a acusação pediu a condenação de Leopoldo, a perda do cargo público, a cassação da aposentadoria compulsória e a decretação imediata da prisão.

Leia mais

Imagem - Confira na íntegra a manifestação do MPES contra o juiz Leopoldo em julgamento

Confira na íntegra a manifestação do MPES contra o juiz Leopoldo em julgamento

Imagem - “Hoje será o dia em que será colocada uma pá de cal na tese de latrocínio”

“Hoje será o dia em que será colocada uma pá de cal na tese de latrocínio”

Imagem - 'Foi aqui que o corpo de Alexandre Martins foi velado', diz MPES em julgamento de Lepoldo no TJES

'Foi aqui que o corpo de Alexandre Martins foi velado', diz MPES em julgamento de Lepoldo no TJES

Defesa aponta "peças de lego"

A defesa de Antonio Leopoldo, conduzida pelo advogado Fabrício Campos, iniciou sua fala às 10h36. O foco da argumentação foi a suposta manipulação do processo e a falta de provas concretas que ligassem o ex-juiz ao planejamento do homicídio.

"A metodologia utilizada permite que recambiemos todos os autos para caber em qualquer pessoa. Como uma peça de lego, posso reconstruir para outra pessoa e chegar a outro nome", criticou o advogado, classificando a investigação como seletiva.

A defesa questionou a ausência de detalhes sobre como e quando Leopoldo teria se reunido com os executores e reiterou que a "concretude do comportamento" atribuído ao réu não existe no processo.

Juiz Antônio Leopoldo é julgado no TJES como um dos mandantes do assassinato do Alexandre Martins.

Entenda o caso

Alexandre Martins foi assassinado pouco antes das 8 horas do dia 24 de março de 2003, quando chegava numa academia em Vila Velha. Ele tinha 32 anos. No mesmo dia, cinco pessoas foram presas por suspeita de participação no crime. As primeiras investigações apontavam o coronel da PM Walter Gomes Ferreira como principal suspeito de ser mandante do crime. Ele e outras sete pessoas foram condenadas no caso. Apenas um acusado foi absolvido. O julgamento do Leopoldo ocorre às vésperas do crime completar 23 anos.

No decorrer das apurações, Antônio Leopoldo, que atuava na Vara de Execuções Penais, em Vitória, foi implicado no crime. Segundo o MPES, o juiz estaria envolvido em um esquema de favorecimento ao crime organizado. Em 2005, o TJES o afastou das funções e emitiu mandado de prisão. Leopoldo foi denunciado como mandante do assassinato de Alexandre e ficou 237 dias preso.

O primeiro julgamento do magistrado foi marcado para o ano seguinte. Mas, após idas e vindas do processo no Judiciário — começou no TJES, foi remetido à primeira instância e voltou ao tribunal no ano passado —, só agora o processo deverá ser concluído.

Atuaram neste julgamento pelo MPES, a subprocuradora-geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha; o chefe da Procuradoria de Justiça Criminal, Sócrates de Souza; e o promotor de Justiça de Vila Velha João Eduardo Grimaldi.

Juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, com quem a vítima trabalhou, é acusado de ser o mandante do assassinato
Antônio Leopoldo Teixeira e a mulher Rosilene Emerich gravaram vídeo para falar sobre a inocência do ex-juiz no homicídio de Alexandre Martins

Confira os três episódios da websérie sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins

Primeiro episódio da websérie sobre o assassinato de Alexandre Martins conta como o magistrado assassinado acabou atuando em força-tarefa para investigar autoridades envolvidas com o mundo da criminalidade
Segundo episódio da websérie documental de A Gazeta traz detalhes sobre o dia 24 de março de 2003, quando o magistrado foi morto, em Vila Velha, e as investigações que levaram aos assassinos e os demais envolvidos; assista
O episódio final da websérie documental de A Gazeta detalha a situação de todos os réus do caso, traz depoimentos do pai da juiz assassinado e do único acusado do crime que ainda não foi a julgamento, 20 anos depois

LEIA MAIS 

Caso Alexandre Martins: Justiça que demora demais deixa de cumprir o seu nome

Alexandre Martins: veja os 3 episódios da websérie sobre a morte do juiz

Assassinato do juiz Alexandre Martins: o processo tem que acabar

Alexandre Martins: entenda o caso desde a morte do juiz há 20 anos

Alexandre Martins: quem foi condenado ou absolvido pelo assassinato

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Julgamento do Juiz Leopoldo Teixeira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais