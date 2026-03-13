Violência doméstica

Homem é preso após agredir esposa e derrubá-la de mototáxi em Mimoso do Sul

Vítima havia procurado a delegacia para pedir medida protetiva e seguia para exame de corpo de delito quando foi atacada novamente pelo suspeito

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:47

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar a esposa, de 32 anos, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (12). A mulher chegou a ser derrubada de um mototáxi enquanto seguia da delegacia para um hospital, onde faria exame de corpo de delito solicitado pela Polícia Civil.

A vítima contou à Polícia Militar (PM) que, durante a manhã, foi trancada dentro de casa com o filho autista. À tarde, ela acionou a corporação e relatou que, sem motivo aparente, o companheiro a agrediu na cabeça com uma panela, quebrou objetos da residência e a ameaçou de morte. Após as agressões, o homem fugiu do local. A mulher foi levada com o filho para a casa de familiares, por segurança.

Orientada pelos policiais, ela procurou uma delegacia e solicitou uma medida protetiva contra o marido. Após deixar a unidade, ao embarcar em um mototáxi para ir a um hospital realizar o exame de corpo de delito, a mulher foi derrubada do veículo e novamente agredida pelo suspeito.

A vítima voltou a procurar a polícia e relatou o ocorrido. Um cerco policial foi realizado nas proximidades da residência dela, e o suspeito foi localizado em uma área de mata. Durante a fuga, ele sofreu uma queda e teve pequenas escoriações. Para contê-lo, os policiais precisaram usar técnicas de defesa pessoal e gás de pimenta para imobilizá-lo.

O homem foi levado ao hospital e, em seguida, encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria qualificada, ameaça qualificada e dano ao patrimônio. Depois dos procedimentos, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.



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