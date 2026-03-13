Home
>
Polícia
>
Falsa empresa de retirada de entulho aplica golpes em moradores de Colatina

Falsa empresa de retirada de entulho aplica golpes em moradores de Colatina

Polícia Civil investiga casos registrados no município e alerta para pagamento antecipado em serviços contratados pela internet

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:20

Delegacia de Polícia Civil de Colatina
Delegacia de Polícia Civil de Colatina Crédito: Célio Ferreira

Polícia Civil investiga golpes aplicados por uma falsa empresa de retirada de entulho que tem enganado moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o delegado Dair Oliveira Junior, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município, ao menos dois relatos desse tipo de crime chegaram à unidade no último mês. Um deles foi registrado formalmente no dia 25 de fevereiro, com prejuízo de R$ 300 para a vítima.

Recomendado para você

Vítima havia procurado a delegacia para pedir medida protetiva e seguia para exame de corpo de delito quando foi atacada novamente pelo suspeito

Homem é preso após agredir esposa e derrubá-la de mototáxi em Mimoso do Sul

Polícia Civil investiga casos registrados no município e alerta para pagamento antecipado em serviços contratados pela internet

Falsa empresa de retirada de entulho aplica golpes em moradores de Colatina

Dois jovens de 25 anos morreram após serem baleados no bairro Ulisses Guimarães; crime é atribuído à disputa entre facções rivais

Barbeiro e atendente: as vítimas do ataque a tiros em bairro de Vila Velha

Segundo o delegado, golpes virtuais apresentam diversas variações. Ele explicou que os criminosos costumam anunciar serviços com preços mais baixos do que os praticados no mercado e, quando a vítima demonstra interesse, solicitam o pagamento antecipado. Após a transferência do dinheiro, os suspeitos desaparecem.

As investigações apontam ainda que a suposta empresa, que afirma ter sede em Minas Gerais, na verdade não existe. A identificação dos responsáveis é considerada complexa, pois os criminosos utilizam contas bancárias de terceiros — conhecidas como “laranjas” — e conexões de internet com IP variável, o que dificulta o rastreamento imediato.

A Polícia Civil orienta a população a redobrar a atenção ao realizar transações pela internet. A recomendação é evitar pagar por serviços sem antes verificar a existência física da empresa. No momento de realizar um Pix ou transferência, é importante confirmar se o destinatário é o CNPJ correto da empresa. Caso o nome esteja vinculado a uma pessoa física ou a terceiros sem relação com o negócio, a orientação é desconfiar.

Para denunciar golpes virtuais, a vítima pode procurar a delegacia da Polícia Civil mais próxima ou registrar a ocorrência por meio da Delegacia Online (Deon).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Golpe Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais