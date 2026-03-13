Golpes virtuais

Falsa empresa de retirada de entulho aplica golpes em moradores de Colatina

Polícia Civil investiga casos registrados no município e alerta para pagamento antecipado em serviços contratados pela internet

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:20

Delegacia de Polícia Civil de Colatina Crédito: Célio Ferreira

A Polícia Civil investiga golpes aplicados por uma falsa empresa de retirada de entulho que tem enganado moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o delegado Dair Oliveira Junior, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município, ao menos dois relatos desse tipo de crime chegaram à unidade no último mês. Um deles foi registrado formalmente no dia 25 de fevereiro, com prejuízo de R$ 300 para a vítima.

Segundo o delegado, golpes virtuais apresentam diversas variações. Ele explicou que os criminosos costumam anunciar serviços com preços mais baixos do que os praticados no mercado e, quando a vítima demonstra interesse, solicitam o pagamento antecipado. Após a transferência do dinheiro, os suspeitos desaparecem.

As investigações apontam ainda que a suposta empresa, que afirma ter sede em Minas Gerais, na verdade não existe. A identificação dos responsáveis é considerada complexa, pois os criminosos utilizam contas bancárias de terceiros — conhecidas como “laranjas” — e conexões de internet com IP variável, o que dificulta o rastreamento imediato.

A Polícia Civil orienta a população a redobrar a atenção ao realizar transações pela internet. A recomendação é evitar pagar por serviços sem antes verificar a existência física da empresa. No momento de realizar um Pix ou transferência, é importante confirmar se o destinatário é o CNPJ correto da empresa. Caso o nome esteja vinculado a uma pessoa física ou a terceiros sem relação com o negócio, a orientação é desconfiar.

Para denunciar golpes virtuais, a vítima pode procurar a delegacia da Polícia Civil mais próxima ou registrar a ocorrência por meio da Delegacia Online (Deon).

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