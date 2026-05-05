Berdeal promete gestão mais tecnológica e próxima da sociedade no MPES

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Francisco Martínez Berdeal, foi reconduzido ao cargo para o biênio 2026-2028 nesta segunda-feira (4), em cerimônia realizada em Vitória.





No discurso de posse, Berdeal destacou como prioridades o fortalecimento institucional, a modernização da atuação ministerial e a aproximação com a sociedade. Também citou o reforço da atividade finalística, a melhoria da estrutura de trabalho e o uso ampliado de tecnologia e inteligência investigativa.





“Assumo com a missão de seguir trabalhando por um Ministério Público forte, humano e inovador”, afirmou.