Berdeal promete gestão mais tecnológica e próxima da sociedade no MPES

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Francisco Martínez Berdeal, foi reconduzido ao cargo para o biênio 2026-2028 nesta segunda-feira (4), em cerimônia realizada em Vitória.
No discurso de posse, Berdeal destacou como prioridades o fortalecimento institucional, a modernização da atuação ministerial e a aproximação com a sociedade. Também citou o reforço da atividade finalística, a melhoria da estrutura de trabalho e o uso ampliado de tecnologia e inteligência investigativa.
“Assumo com a missão de seguir trabalhando por um Ministério Público forte, humano e inovador”, afirmou.
Trajetória
Promotor de Justiça desde 2003, Berdeal foi reconduzido após vencer a eleição interna com 168 votos, realizada em 6 de março, e ser nomeado pelo então governador Renato Casagrande (PSB).
Ele também atua no cenário nacional como vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais na Região Sudeste e presidente do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais.
Ao longo da carreira, acumulou funções administrativas no MPES e atuação em promotorias da Grande Vitória e do interior.