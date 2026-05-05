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Cerimônia de posse

Berdeal promete gestão mais tecnológica e próxima da sociedade no MPES

Procurador-geral de Justiça foi reconduzido ao cargo para o biênio 2026-2028, em cerimônia realizada em Vitória, nesta segunda-feira (4)

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 21:50

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 mai 2026 às 21:50
Francisco Martínez Berdeal foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) para o biênio 2026–2028.
Francisco Martínez Berdeal foi reconduzido ao cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ) Fernando Madeira

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Francisco Martínez Berdeal, foi reconduzido ao cargo para o biênio 2026-2028 nesta segunda-feira (4), em cerimônia realizada em Vitória.


No discurso de posse, Berdeal destacou como prioridades o fortalecimento institucional, a modernização da atuação ministerial e a aproximação com a sociedade. Também citou o reforço da atividade finalística, a melhoria da estrutura de trabalho e o uso ampliado de tecnologia e inteligência investigativa.


“Assumo com a missão de seguir trabalhando por um Ministério Público forte, humano e inovador”, afirmou.

Trajetória

Promotor de Justiça desde 2003, Berdeal foi reconduzido após vencer a eleição interna com 168 votos, realizada em 6 de março, e ser nomeado pelo então governador Renato Casagrande (PSB).


Ele também atua no cenário nacional como vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais na Região Sudeste e presidente do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais.


Ao longo da carreira, acumulou funções administrativas no MPES e atuação em promotorias da Grande Vitória e do interior.

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