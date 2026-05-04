Quaest: Flávio Bolsonaro e Lula empatam no 1º turno entre eleitores do ES

A corrida presidencial começa oficialmente polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no Espírito Santo. Na primeira pesquisa eleitoral realizada pela Quaest no Estado para as Eleições 2026 a pedido de A Gazeta, Flávio aparece com 33% das intenções de voto, enquanto Lula está com 29%.





O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Considerando a margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores capixabas.





Lula e Flávio Bolsonaro estão distantes do terceiro colocado na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) é escolhido por 4% dos ouvidos pela Quaest no Estado. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PSDB) com 3% e Ronaldo Caiado (PSD) com 2%.





Três nomes aparecem com 1% das intenções de voto: Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP).