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Eleições 2026

Quaest: Flávio Bolsonaro e Lula empatam no 1º turno entre eleitores do ES

Pesquisa ainda mostra que, entre capixabas, senador venceria o presidente em uma eventual disputa de segundo turno

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 16:28

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 mai 2026 às 16:28
Flávio Bolsonaro e Lula lideram intenções de voto no ES
Flávio Bolsonaro e Lula aparecem em empate técnico entre eleitores do Espírito Santo no primeiro turno. Arte A Gazeta

A corrida presidencial começa oficialmente polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no Espírito Santo. Na primeira pesquisa eleitoral realizada pela Quaest no Estado para as Eleições 2026 a pedido de A Gazeta, Flávio aparece com 33% das intenções de voto, enquanto Lula está com 29%. 


O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Considerando a margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores capixabas.


Lula e Flávio Bolsonaro estão distantes do terceiro colocado na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) é escolhido por 4% dos ouvidos pela Quaest no Estado. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PSDB) com 3% e Ronaldo Caiado (PSD) com 2%.


Três nomes aparecem com 1% das intenções de voto: Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP).

Já os candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB) e Aldo Rebelo (DC) foram citados, mas não pontuaram na pesquisa estimulada. Votos brancos e nulos somam 11%, enquanto os entrevistados que não sabem em quem votar para presidente ou não responderam somam 15%.


A pesquisa também apresentou um segundo cenário de candidatos para os eleitores capixabas. Na ausência de Ciro Gomes na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro soma 35% dos votos, enquanto Lula tem 31%.


Cenário II

  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Lula (PT): 31%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 1% 
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Aldo Rebelo (DC): 0%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Indecisos: 16%
  • Branco/Nulo/Não iria votar: 10%

Cenário do 2° turno

A pesquisa também avaliou entre os eleitores qual seria a sua escolha se a eleição presidencial for para segundo turno, tendo Flávio Bolsonaro e Lula na disputa. O senador tem 44% das intenções de voto, enquanto o atual presidente da República fica com 35%.


Os indecisos são 8%, enquanto os que optam por votar em branco, nulo ou não comparecer somam 13%.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.


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