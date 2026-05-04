Colisão entre três veículos e moto deixa uma mulher ferida em Linhares

Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo três carros e uma moto na tarde desta segunda-feira (4), no Centro de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu no cruzamento das avenidas Presidente Getúlio Vargas e Rui Barbosa.
De acordo com as informações apuradas pela repórter Thaiz Lepaus, da TV Gazeta, os carros bateram de forma lateral e, com o impacto, atingiram a moto que estava estacionada em um posto de combustível.
Ao todo, seis pessoas estavam nos automóveis, duas em um veículo e quatro em outro. Uma mulher, que estava com um bebê, sofreu fratura na clavícula e foi atendida pelo Samu/192. Os motoristas passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo.