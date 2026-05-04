Elefante-marinho é encontrado às margens de rio em Aracruz

Em nota, o Instituto ORCA informa que foi acionado e, desde então, mantém o monitoramento contínuo do animal identificado como elefante-marinho (Mirounga leonina). Até o presente momento, o indivíduo apresenta bom estado geral, com comportamento ativo, alimentação regular e deslocamento ao longo do curso do rio, além de escore corporal adequado.





O Instituto ORCA reforça a necessidade de que a população mantenha distância do animal, evitando qualquer tipo de interferência. Eventuais ocorrências ou avistamentos devem ser comunicados imediatamente por meio dos canais oficiais de atendimento.





As atividades de monitoramento e acompanhamento técnico permanecerão em andamento.

Em caso de encalhe de animais marinhos, o PMP-BC/ES pode ser acionado pelo telefone: 0800-991-4800.