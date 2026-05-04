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Aparição inusitada

Elefante-marinho é encontrado às margens de rio em Aracruz

O animal foi encontrado por pessoas que navegavam pelo Rio Piraquê-Açu. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Instituto ORCA monitoram a recaptura

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 15:07

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

04 mai 2026 às 15:07

Um elefante-marinho foi encontrado às margens do Rio Piraquê-Açu, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (3) e permaneceu na região durante a manhã desta segunda-feira (4). O animal foi visto por pessoas que navegavam pela área. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o elefante-marinho aparentemente tranquilo, enquanto descansava no local.

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) informou que foi acionada após a aparição do animal. Segundo o órgão, a responsabilidade pela captura e reabilitação é do Instituto ORCA, que já realiza o monitoramento. A Semam segue prestando apoio e contribuindo com as ações de busca.

Em nota, o Instituto ORCA informa que foi acionado e, desde então, mantém o monitoramento contínuo do animal identificado como elefante-marinho (Mirounga leonina). Até o presente momento, o indivíduo apresenta bom estado geral, com comportamento ativo, alimentação regular e deslocamento ao longo do curso do rio, além de escore corporal adequado.


O Instituto ORCA reforça a necessidade de que a população mantenha distância do animal, evitando qualquer tipo de interferência. Eventuais ocorrências ou avistamentos devem ser comunicados imediatamente por meio dos canais oficiais de atendimento.


As atividades de monitoramento e acompanhamento técnico permanecerão em andamento.

Em caso de encalhe de animais marinhos, o PMP-BC/ES pode ser acionado pelo telefone: 0800-991-4800.

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