Home
>
Central de Trânsito
>
Seis acidentes com caminhões-cegonha são registrados em menos de um mês no ES

Seis acidentes com caminhões-cegonha são registrados em menos de um mês no ES

Em fevereiro, três acidentes do tipo foram registrados em uma semana; uma das batidas resultou na morte de um motociclista na BR 262

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:53

Seis acidentes envolvendo cegonheiras aconteceram em menos de um mês em todo o Espírito Santo. Durante fevereiro, quatro ocorrências com este tipo de veículo foram registradas, sendo três na mesma semana. Já nas duas primeiras do mês de março, outros dois acidentes com caminhão-cegonha no Estado. Quatro dos casos aconteceram nas rodovias federais BR 101 e BR 262 — onde uma batida resultou na morte de um motociclista

Recomendado para você

Em fevereiro, três acidentes do tipo foram registrados em uma semana; uma das batidas resultou na morte de um motociclista na BR 262

Seis acidentes com caminhões-cegonha são registrados em menos de um mês no ES

Veículo acessou a Capital capixaba pela Cinco Pontes e apresentava diversas irregularidades, inclusive na contenção da carga transportada

Carreta transportando 37 toneladas de rocha é multada seis vezes em Vitória

Veículo foi tomado e destruído pelas chamas; as três pessoas que estavam no automóvel não sofreram ferimentos

Ambulância pega fogo e interdita parcialmente trecho da BR 101 em Ibiraçu

Apesar do acidente, PRF disse que ninguém se feriu

Nesta quinta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal informou que um caminhão-cegonha que transportava onze veículos tombou na BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado (veja vídeo acima). Ninguém se feriu. Apenas dois dias antes, na terça-feira (10), outra carreta do tipo pegou fogo na mesma rodovia em Fundão, na Grande Vitória.

Relembre todos os casos:

  • 01

    Cegonheira tomba na BR 101 e motorista fica ferido em Pedro Canário

    O primeiro acidente ocorreu em 19 de fevereiro na BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Estado. Segundo a Ecovias Capixaba, o trânsito precisou fluir em pare e siga após o ocorrido. O motorista se feriu e foi levado para um hospital, segundo a PRF. 

    O motorista foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves; as causas do acidente não foram informadas
  • 02

    Motociclista morre em acidente com cegonheira em Domingos Martins

    Quatro dias depois (23), um motociclista morreu ao colidir com um caminhão-cegonha na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana. A PRF interditou a pista parcialmente para contribuir com o trabalho da Polícia Científica. 

    Batida entre moto e caminhão-cegonha resultou na morte de um motociclista na BR 262, em Domingos Martins
  • 03

    Caminhão-cegonha ignora restrição e 'agarra' na Ponte de Ferro de Cachoeiro

    Uma cegonheira ficou presa ao tentar atravessar a Ponte de Ferro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite de 25 de fevereiro. A passagem de veículos do tipo no local, especialmente à noite, é proibida pela regulamentação municipal de trânsito. 

    Caminhão-cegonha ficou preso ao tentar passar pela Ponte de Ferro, em Cachoeiro
  • 04

    Caminhão-cegonha tomba e picape colide com veículo de carga em Aracruz

    Na mesma semana, um caminhão-cegonha tombou na ES 445 em Aracruz, na Região Norte, no dia 27. Logo após, uma caminhonete Fiat Strada que passava pelo local bateu em um dos veículos que estavam na carga. Segundo a Polícia Militar, o condutor da picape e o caminhoneiro foram levados para um hospital.

    Caminhão-cegonha tomba e carga atinge carro em Aracruz
  • 05

    Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente a BR 101 em Fundão

    Já no início de março (10), uma carreta-cegonha pegou fogo na BR 101 em Fundão, na Grande Vitória. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e o motorista não se feriu. A rodovia precisou ser interditada pela PRF. 

    Incêndio em caminhão-cegonha prejudica o trânsito na BR 101 em Fundão
  • 06

    Cegonheira tomba às margens da BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim

    Nesta quinta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal informou que um caminhão-cegonha que transportava onze veículos tombou na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ninguém se feriu.

    Caminhão-cegonha tombou às margens da BR 101 em Itapemirim, no Sul do ES

Leia mais

Imagem - Carreta transportando 37 toneladas de rocha é multada seis vezes em Vitória

Carreta transportando 37 toneladas de rocha é multada seis vezes em Vitória

Imagem - Caça da Marinha do Brasil realiza treinamentos em Vitória

Caça da Marinha do Brasil realiza treinamentos em Vitória

Imagem - MPES lança edital com 60 vagas e salários de até R$ 10,4 mil no ES

MPES lança edital com 60 vagas e salários de até R$ 10,4 mil no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais