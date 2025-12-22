Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão-cegonha na BR 101

Equipes realizaram limpeza de pista após o acidente, na manhã desta segunda-feira (22) Crédito: Ari Melo

Um motociclista morreu após um acidente envolvendo um caminhão-cegonha na BR 101, na altura do trevo da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. A colisão foi registrada na manhã desta segunda-feira (22). De acordo com as primeiras informações apuradas no local do acidente pela reportagem da TV Gazeta, o caminhão atingiu a motocicleta e a vítima não resistiu aos ferimentos.

Por causa do acidente, o trânsito ficou parcialmente interditado, com fluxo liberado em apenas uma das pistas no trecho. Motoristas enfrentaram lentidão na região durante a manhã. Equipes da concessionária Ecovias Capixaba foram acionadas e atuaram na limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram procuradas, mas ainda não há informações oficiais sobre como o acidente ocorreu nem sobre o que teria provocado a colisão.