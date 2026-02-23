Motociclista morre em acidente com cegonheira em Domingos Martins

Um motociclista morreu em um acidente com um caminhão-cegonha na BR 262, no trecho próximo à Fazenda do Estado, no distrito de Aracê, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (23). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 15h. Houve interdição parcial da pista para que a perícia da Polícia Científica pudesse recolher o corpo da vítima, e o trânsito foi totalmente liberado por volta das 17h. A dinâmica não foi informada.