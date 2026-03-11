Ambulância pega fogo e interdita parcialmente trecho da BR 101 em Ibiraçu

Uma ambulância pegou fogo na tarde desta quarta-feira (11), no km 222 da BR 101, em Ibiraçu, região Norte do Espírito Santo. De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, o incidente foi registrado por volta das 16h.

Três pessoas estavam no veículo e não ficaram feridas. De acordo com a empresa, às 17h o trânsito ainda fluía em sistema de 'Pare e Siga', mas às 17h13, foi totalmente liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal.