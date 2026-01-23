Mandado de prisão

Morador de Vitória é procurado por movimentar R$ 100 mi em bets após golpes

Ele aplicava golpes prometendo investimentos falsos e lavava o dinheiro usando casas de apostas e depósitos fracionados

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:11

Um morador do bairro Jardim Camburi, em Vitória, identificado como Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, está sendo procurado pela Justiça suspeito de movimentar mais de R$ 100 milhões em plataformas de apostas esportivas após aplicar golpes. A Polícia Militar foi até a residência dele para cumprir um mandado de prisão preventiva, na tarde de quinta-feira (22), mas encontrou apenas os pais do investigado.

Durante buscas no imóvel, os militares localizaram uma pistola. Questionado, os pais de Tarlan afirmaram que a arma pertencia ao filho e que ele teria se mudado para São Paulo, sem informar o novo endereço.

Conforme informações do mandado de prisão preventiva, uma análise técnica da Polícia Civil apontou que o investigado movimentou R$ 115.675.426. De acordo com o relatório, Tarlan atraía vítimas com a promessa de investimentos em produtos de uma marca de aparelhos eletrônicos. Após receber os valores, ele teria estruturado um sistema para ocultar a origem do dinheiro.

Entre as estratégias apontadas está o uso de plataformas de apostas esportivas para espalhar o dinheiro em diversas transações, o que dificulta a identificação da origem e do destino dos valores. A investigação também identificou a prática conhecida como “smurfing”, que consiste na realização de depósitos fracionados em pequenas quantias para burlar mecanismos de controle do sistema financeiro.

Ainda segundo o mandado de prisão, mesmo já inadimplente com diversas vítimas, o investigado continuou solicitando novos aportes financeiros.

As vítimas relataram que Tarlan desapareceu. Uma testemunha afirmou à Polícia Civil que ele estaria providenciando documentação para deixar o país. Diante desses elementos, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa). "Até o momento, um número reduzido de vítimas (cerca de quatro ou cinco vítimas) procurou a unidade para registrar ocorrência. Para preservar a apuração, nenhuma outra informação será repassada", disse a corporação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta