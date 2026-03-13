Home
>
Cotidiano
>
Motorista desvia van e salva crianças antes de morrer ao dirigir em Vila Velha

Motorista desvia van e salva crianças antes de morrer ao dirigir em Vila Velha

Conhecido como “Tio Francisco”, ele conseguiu desviar o veículo antes de perder a consciência; nenhum dos passageiros ficou ferido

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:12

“Tio Francisco” era motorista de van e salvou crianças antes de morrer em Vila Velha
“Tio Francisco” era motorista de van e salvou crianças antes de morrer em Vila Velha Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um motorista de transporte escolar morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia uma van com crianças no bairro Vila Batista, em Vila Velha, na quarta-feira (11). Segundo a capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros, a vítima, conhecida como “Tio Francisco”, evitou uma tragédia ainda maior ao desviar o veículo antes de perder a consciência.

Recomendado para você

No programa desta sexta-feira (13), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: acompanhe a repercussão do julgamento histórico do caso Alexandre Martins

Conhecido como “Tio Francisco”, ele conseguiu desviar o veículo antes de perder a consciência; nenhum dos passageiros ficou ferido

Motorista desvia van e salva crianças antes de morrer ao dirigir em Vila Velha

Pesquisadores da Ufes notaram que, em Aracruz, no Norte do Estado, , o impacto foi drástico nas "florestas" de algas marrons e vermelhas, que servem de abrigo e alimento para diversas espécies no mar

Aquecimento do Atlântico provoca mudanças no litoral do ES e acende alerta

De acordo com a oficial, o motorista conduziu a van para a lateral da via, evitando colidir com outros carros e protegendo as crianças que estavam no veículo. A van acabou atingindo uma carreta sem carroceria. Nenhum dos passageiros se feriu. “Agora lembramos do Tio Francisco como um verdadeiro herói, que, mesmo nos seus últimos momentos, ainda protegeu quem estava sob a sua responsabilidade”, afirmou a capitã em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Ainda segundo a capitã, duas enfermeiras que estavam no local iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o motorista não resistiu. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como morte natural. O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Leia mais

Imagem - Após ataque a tiros, linhas de ônibus são suspensas na Região 5 de Vila Velha

Após ataque a tiros, linhas de ônibus são suspensas na Região 5 de Vila Velha

Imagem - Trabalhador morre após sofrer choque durante serviço em represa de Montanha

Trabalhador morre após sofrer choque durante serviço em represa de Montanha

Imagem - Seis acidentes com caminhões-cegonha são registrados em menos de um mês no ES

Seis acidentes com caminhões-cegonha são registrados em menos de um mês no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais