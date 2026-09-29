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A Fazenda 18

Sérgio é acusado de racismo e assédio e concentra rejeição em dinâmica

Ator recebeu dez reclamações e terá que carregar 10 kg até a formação da próxima roça. Giovanna Gold e Darlin Ferrattry protagonizam bate-boca aos gritos durante atividade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 09:37

Sergio Hondjakoff é peão mais rejeitado em dinâmica de apontamento de A Fazenda 18
Sergio Hondjakoff é peão mais rejeitado em dinâmica de apontamento de A Fazenda 18 Reprodução/Record
Sérgio Hondjakoff concentrou a rejeição dos peões durante a dinâmica de apontamento desta segunda-feira (28) em A Fazenda 18 (Record). Acusado de racismo e intolerância religiosa pelos colegas, o ator recebeu dez indicações e foi criticado até por aliados.
No início de cada semana, o reality promove uma atividade para colocar os confinados frente a frente e acirrar os conflitos na sede. Desta vez, a dinâmica foi batizada de Pesando o Clima e cada peão precisava escolher quem considerava um "peso" para a convivência.
Como foi o mais citado, Sérgio terá que carregar dez pesos, que somam 10 kg, até a formação da roça desta terça-feira (29). Ele só poderá retirá-los para dormir, tomar banho ou trocar de roupa. Caso descumpra a regra, ficará de fora da próxima festa.
Murilo Dias, Rikardo Negro, Tina Calamba e Thaíde criticaram Sérgio por declarações que consideraram preconceituosas. Rikardo afirmou ter ouvido do ator falas como "dança lá seu axé da Bahia" e "pangaré baiano".
"Não foi na intenção de ser racista", respondeu Sérgio. "Mas isso é racismo", rebateu o modelo. Tina também acusou o colega de intolerância religiosa, e Sérgio reconheceu ter cantado um louvor com conteúdo que classificou como intolerante contra religiões de matriz africana.
Outras acusações envolveram o comportamento de Sérgio com as mulheres da casa. Mônica Fonseca relembrou uma piada sobre estar "sem calcinha", enquanto Ana Bruna Avila afirmou que o ator a abraçou de cueca e que percebeu que ele olhava para seu corpo.
"Peço perdão pra todas as mulheres da casa. Sou homem, tenho meus equívocos e às vezes eu erro", respondeu. Durante um intervalo, Ana ainda contou a Darlin Ferrattry que Sérgio "pulsou o pênis" ao abraçá-la. A Fazendeira classificou o relato como assédio.
As críticas chegaram até aos aliados de Sérgio. Darlin disse estar decepcionada e pediu que ele se desculpasse com Rikardo. "Não faça mais isso, Serginho. Isso machucou a população", afirmou. Mayk Leão também cobrou um pedido de perdão, enquanto Daniel Erthal disse que não havia "como passar a mão na cabeça".
A dinâmica também renovou a rivalidade entre Darlin e Giovanna Gold. As peoas bateram boca aos berros e a atriz a chamou a empresária de "narcisista, hipócrita, inculta, falsa e mentirosa". A discussão escalou quando Giovanna citou Lexa. "Quem é sua filha? Desconheço sua filha! Parasita! Narcisista! Caguei pra sua filha!", gritou. Darlin se exaltou e precisou ser segurada pelos colegas.
Além de Sérgio, Mônica e Daniel foram os segundos mais votados, com quatro apontamentos cada. A jornalista recebeu acusações de Mayk, Maíra Charken, Ariela Carasso e Sérgio após uma série de desentendimentos entre eles durante a madrugada.
Daniel recebeu votos de Renê Thristan, Igor Monteiro e Fran Almeida após afirmar que Igor estaria "agarrado" com Fran durante uma festa. Ele reconheceu o erro e pediu desculpas. Eduarda Braum também o escolheu e relatou desconforto com uma brincadeira feita pelo ator sobre ela e Alfredo Amaral.
Quem apontou quem:
- Sérgio Hondjakoff foi apontado por 10 pessoas: Murilo Dias, Rikardo Negro, Thaíde, - Mônica Fonseca, Ana Bruna Avila, Tina Calamba, Alfredo, Gabriel Torres, Catherine e Adryana Ribeiro
- Daniel Erthal foi apontado por 4 pessoas: Renê Thristan, Igor Monteiro, Fran Almeida e Eduarda Braum
- Mônica Fonseca foi apontada por 4 pessoas: Mayk Leão, Maíra Charken, Ariela Carasso e Sérgio Hondjakoff
- Giovanna Gold foi apontada por 2 pessoas: Darlin Ferrattry e Jônatas Faro
- Tina Calamba foi apontada por 2 pessoas: Lucas Bissoli e Renata del Bianco
- Ana Bruna Avila foi apontada por Daniel Erthal
- Ariela Carasso foi apontada por Jottapê
- Darlin Ferrattry foi apontada por Giovanna Gold

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