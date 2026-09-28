Marilyn Manson, atração do The Town, foi acusado de diversos crimes sexuais

Atração confirmada para o The Town de 2027, Marilyn Manson, um dos principais nomes do rock americano nos anos 1990, esteve envolvido em acusações de mais de uma dezena de mulheres contra ele incluindo atrizes como Evan Rachel Wood e Esmé Bianco, ex-namoradas do cantor. A lista de acusações continha estupro, abuso sexual e psicológico, coerção, violência e intimidação.

Manson respondeu na Justiça americana e foi condenado apenas uma vez, em 2023, a cumprir 20 horas de serviço comunitário e pagar uma multa por ter assoado o nariz em uma cinegrafista. Ele também fez acordos para encerrar parte dos casos, enquanto tribunais dos EUA encerraram outros casos.

Depois que as primeiras acusações vieram à tona, em fevereiro de 2021, sua então gravadora, Loma Vista, dispensou o artista. Em resposta, ele negou todas as acusações, afirmando que suas relações íntimas foram consensuais e que os relatos eram distorções da realidade.

Manson então passou por um período de ostracismo. Três anos mais tarde, anunciou que tinha assinado com uma nova gravadora, a Nuclear Blast, um dos selos de música pesada. No final de 2024, lançou "One Assassination Under God", seu primeiro disco de inéditas desde 2020 e, há poucas semanas, lançou o volume 2 do mesmo projeto, também de músicas novas.

Ele voltou a fazer turnês na Europa e nos Estados Unidos, primeiro em lugares menores e, depois, em casas maiores. Desde que sua carreira foi reabilitada, Manson não falou com a imprensa e manteve os comentários em sua conta no Instagram desabilitados.

A única vez em que o músico se manifestou publicamente foi quando respondeu a poucas perguntas de um influencer que cobriu o desfile da marca francesa Enfant Riches Déprimès, na Semana de Moda de Paris de março deste ano. As questões foram amenas e não tocaram nos processos contra o músico.

O artista vai se apresentar no festival The Town, em São Paulo, em setembro de 2027, na mesma noite do Slipknot. Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa que comanda The Town e Rock in Rio afirma que o o festival não traria um artista que tivesse sido condenado.

"É um cara que não foi condenado, não tem uma coisa provada", diz. "São histórias que absolutamente não fazem parte de nada do que a gente acredita, mas nesse momento ele é um artista que estará em turnê pelo mundo."