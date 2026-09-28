Jovem é esfaqueada durante briga com namorado em São Mateus; homem é preso

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada durante uma briga com o namorado, de 38, no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (27). Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante.





O homem relatou à PM que estava em um bar com a jovem e que, após ela discutir com outra mulher, os dois deixaram o local e seguiram para casa de carro. Ainda segundo o relato dele, durante o trajeto, a mulher teria puxado o volante do veículo, que era conduzido por ele, provocando uma colisão.





De acordo com o suspeito, a jovem desceu do carro bastante alterada e, após ele perder o controle emocional, pegou uma faca que estava no veículo e a atingiu. O homem foi encontrado no local, detido em flagrante e conduzido para a delegacia.





A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.