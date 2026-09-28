Acidente com ônibus de excursão deixa mortos e feridos na BR 262, em Ibatiba

Um grave acidente envolvendo um ônibus de excursão na BR 262, em Ibatiba, Região do Caparaó, deixou pelo menos 3 pessoas mortas e outras 44 feridas. A informação é do Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 21h22 para atender a ocorrência. Inicialmente havia a informação que nove pessoas tinham morrido no acidente, mas a corporação confirmou, até o momento, três vítimas mortas.





As primeiras informações são de que o coletivo, de Contagem, em Minas Gerais, que estava voltando de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tombou na rodovia em um trecho conhecido como "Curva da Ferradura", km 150.





O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, apurou com o Corpo de Bombeiros que, quando a corporação chegou ao local, duas pessoas já estavam mortas e uma terceira morreu durante atendimento realizado por uma equipe do Samu/192.





"Ao chegarmos ao local, encontramos um cena difícil de descrever: muitas pessoas feridas. Entre elas crianças, e, infelizmente, vítimas que não sobreviveram", relatou em seu Instagram o PM Gabriel Leocádio, que participou do atendimento às vítimas.





Apesar da possibilidade inicial de que existiam vítimas presas às ferragens, o Corpo de Bombeiros não encontrou nenhum passageiro que precisasse de desencarceramento (procedimento para resgatar alguém preso dentro de veículo acidentado.