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Tragédia

Acidente com ônibus de excursão deixa mortos e feridos na BR 262, em Ibatiba

Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos três pessoas morreram após o coletivo tombar na Curva da Ferradura

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 05:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2026 às 05:59
Acidente com ônibus de excursão deixou mortos e feridos na BR 262 gabriel__leocadio

Um grave acidente envolvendo um ônibus de excursão na BR 262, em Ibatiba, Região do Caparaó, deixou pelo menos 3 pessoas mortas e outras 44 feridas. A informação é do Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 21h22 para atender a ocorrência. Inicialmente havia a informação que nove pessoas tinham morrido no acidente, mas a corporação confirmou, até o momento, três vítimas mortas.


As primeiras informações são de que o coletivo, de Contagem, em Minas Gerais, que estava voltando de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tombou na rodovia em um trecho conhecido como "Curva da Ferradura", km 150.


O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, apurou com o Corpo de Bombeiros que, quando a corporação chegou ao local, duas pessoas já estavam mortas e uma terceira morreu durante atendimento realizado por uma equipe do Samu/192.


 "Ao chegarmos ao local, encontramos um cena difícil de descrever: muitas pessoas feridas. Entre elas crianças, e, infelizmente, vítimas que não sobreviveram", relatou em seu Instagram o PM Gabriel Leocádio, que participou do atendimento às vítimas.


Apesar da possibilidade inicial de que existiam vítimas presas às ferragens, o Corpo de Bombeiros não encontrou nenhum passageiro que precisasse de desencarceramento (procedimento para resgatar alguém preso dentro de veículo acidentado.

Tombamento

Ainda de acordo com a apuração do repórter Matheus Passos, um dos passageiros relatou para os bombeiros que o coletivo tinha apresentado problemas mecânicos durante o trajeto. Mais tarde, aconteceu o tombamento do ônibus.


A BR 262 ficou interditada durante o socorro às vítimas. Participaram do atendimento o Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Samu e ambulâncias do município de Ibatiba.


As causas do acidente ainda serão investigadas.

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