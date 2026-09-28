Quaest: saiba onde Pazolini está crescendo e onde Ricardo deve ligar o alerta vermelho

Nas últimas duas pesquisas da série da Quaest para a Rede Gazeta, Lorenzo Pazolini (Rep) diminuiu a vantagem de Ricardo Ferraço (MDB) sobre ele.





Na penúltima pesquisa, publicada em 27 de agosto, a vantagem de Ricardo era de 7 pontos percentuais na intenção estimulada de votos no 1º turno: 35% a 28%. Agora, a vantagem matemática de Ricardo está em apenas 2 pontos: 33% a 31%. Isso significa empate técnico entre os dois, pois a margem de erro da Quaest é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





Nas simulações de 2º turno entre o governador e o ex-prefeito, a gradativa redução da diferença é ainda mais visível.





Na rodada de julho, Ricardo chegou a abrir 13 pontos de frente sobre Pazolini: 43% a 30%. Na penúltima, de 27 de agosto, a vantagem caiu para 10 pontos: 45% a 35%. Agora, caiu para só 5 pontos: 43% a 38%. Tecnicamente, pela primeira vez na corrida, os dois estão empatados também no cenário de 2º turno.