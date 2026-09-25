Educação no ES: os números reais no debate eleitoral entre Ricardo, Helder e Pazolini

A educação de qualidade é a base para o desenvolvimento humano, social e econômico de qualquer cidade, estado ou nação. Sem ela, ninguém pode ter esperança de dias melhores. Aqui no Espírito Santo, como anda a qualidade do ensino na rede pública estadual? E na rede municipal de Vitória? Em meio às disputas de argumentos que marcam a eleição para governador do Estado, com números e dados sobrando para todo lado, o tema tem sido objeto de discordância entre Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Rep) e Helder Salomão (PT).





Por isso, visando responder quem tem razão, fomos à fonte primária mais confiável: os dados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade de ensino brasileiro, com uma pontuação atribuída pelo Ministério da Educação (MEC) a cada escola e a cada rede (municipal ou estadual, pública ou privada) no Brasil inteiro.





As conclusões são muito interessantes. Assim como em nosso estudo publicado aqui sobre os índices de violência, vemo-nos diante da clássica situação do “copo meio cheio ou meio vazio”, dependendo do ângulo de análise. Isso vale tanto para o estado do Espírito Santo como para a cidade de Vitória.





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Com base no Ideb 2025, divulgado no último mês de agosto, pouco antes do início da campanha, o ensino médio da rede estadual do Espírito Santo (Sedu) está muito bem ranqueado.





Entre as 27 unidades da federação, nosso estado ostenta o 2º lugar, só atrás do Paraná, e empatado com Goiás e Piauí. Isso, repito, considerando o ensino médio oferecido pelas redes públicas estaduais (sem incluir na conta, portanto, as escolas particulares). Na categoria em questão, a nota do Espírito Santo é 4,9 – acima da média nacional, que ficou em 4,3. A escala vai de 0,0 a 10,0.





Por outro lado, na mesma categoria, o Ideb do Espírito Santo ficou aquém da meta estabelecida pelo MEC para as redes estaduais de ensino médio em 2025: 5,2. A bem da verdade, nenhum estado atingiu a meta, já que o Paraná obteve 5,1.





Sendo assim, podemos dizer que, em meio a um quadro geral de resultados muito nivelados por baixo, não é que a educação estadual do Espírito Santo esteja uma maravilha... Longe disso. Simplesmente, está entre as “menos ruins” do país, na comparação com a de outros estados.