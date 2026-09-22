Os pontos altos do debate A Gazeta/CBN Vitória e as estratégias de Helder, Ricardo e Pazolini

As regras do debate previam quatro rodadas de perguntas diretas entre eles, com cada candidato respondendo à pergunta de um adversário e perguntando para o outro oponente em cada bloco. Assim, no decorrer do debate, cada candidato teve quatro embates com cada um dos dois adversários.





Ricardo perguntou a Pazolini sobre os efeitos da reforma tributária: “Como manter o Espírito Santo crescendo?”





Defendendo a descentralização de investimentos e a priorização da atividade turística, Pazolini deixou a primeira farpa: “Esse debate deveria ter sido iniciado muito tempo atrás”. Também começou a usar Vitória como modelo a ser seguido: “Vitória fez o maior investimento em turismo da história do Estado, com o projeto Vitória de frente pro Mar”.





No bloco de perguntas sobre temas sorteados na hora, Pazolini questionou Ricardo sobre mortes no trânsito. Falou em “omissão” e “irresponsabilidade”, combinada com “falta de investimento”. E foi implacável: “Por que, durante a sua gestão, o Espírito Santo se tornou um dos campeões das mortes no trânsito? Onde vocês erraram?”





Ricardo acusou o adversário de “falta de experiência e de conhecimento”. “Parece que vive num mundo imaginário!”, ironizou. “Trata o Espírito Santo como se fosse a nossa querida capital”, criticou o governador, completando que a realidade de Vitória é bem mais simples.

“Capixabas, desconfiem muito de todos aqueles que propõem soluções simples para questões complexas. [...] Em época de eleição, é muito fácil fazer promessa eleitoral, prometer terreno na Lua, mas, quando teve oportunidade de fazer, não fez!”, afirmou Ricardo.





Na rodada seguinte, foi a vez de Pazolini perguntar a Ricardo sobre a reforma tributária. “Por que vocês foram omissos e irresponsáveis com o futuro do Espírito Santo?”, questionou o ex-prefeito, embutindo uma crítica na pergunta.





“Não sei a razão dessa agressividade, desse destempero”, revidou o emedebista. “Talvez seja a falta de experiência, porque você olha a realidade de Vitória como se fosse a realidade do Espírito Santo. Mas não é. A do Estado é muito mais desafiadora.”





Então, na réplica, Pazolini subiu alguns degraus, associando Ricardo a corrupção e “escândalo”: “A experiência de ter o nome em lista de propina, de ter o nome em escândalo financeiro, essa experiência eu não quero. O capixaba também não quer”.





As referências indiretas foram ao fato de Ricardo ter tido o nome incluído em uma planilha da empreiteira Odebrecht para suposto pagamento de caixa dois em sua campanha a senador, em 2010 – acusação sempre negada por Ricardo –, bem como à presente crise financeira da Apex Partners, empresa que tem o filho mais velho do governador, Pedro Chieppe, como um dos sócios e acionistas.





Na tréplica, Ricardo revidou com uma revelação: pela primeira vez, trouxe a lume o fato de que Pazolini foi indiciado pela Polícia Federal (PF).



Datado de 10 de agosto deste ano, o indiciamento é consequência do episódio em que o então prefeito acusou, implicitamente, o então governador Renato Casagrande de lhe ter feito, dentro do Palácio Anchieta, uma proposta de licitação fraudulenta para o Estado poder efetuar determinado investimento em Vitória.





A afirmação foi feita de público por Pazolini no dia 14 de maio de 2022, em discurso realizado por ele durante a inauguração de uma escola municipal no bairro Jardim Camburi. De fato, nunca foi comprovada por ele. No que diz respeito a Casagrande, o caso foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República. Em maio de 2022, o então governador era pré-candidato à reeleição.





A coluna teve acesso ao mandado de intimação de Pazolini. Ele foi indiciado pelos crimes de calúnia eleitoral e de denunciação caluniosa eleitoral (previstos, respectivamente, nos artigos 324 e 326-A do Código Eleitoral brasileiro).



O documento informa que o ex-prefeito de Vitória foi ouvido no último dia 23 de julho pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Superintendência Regional da PF no Espírito Santo, para que pudesse apresentar as provas das suas alegações. Mas, segundo o documento, o ex-prefeito não levou novos elementos ao inquérito.





Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria de Pazolini declarou que não se manifestará sobre o tema, porque o processo corre em segredo de Justiça.





“É lamentável!”, disse Ricardo, no debate. “A população capixaba está vendo o destempero, o desequilíbrio e a falta de compromisso com a verdade. O candidato foi indiciado recentemente pela Polícia Federal porque fez denúncia e não teve a capacidade de provar.”





Por fim, Pazolini endereçou a Ricardo uma pergunta sobre educação, agenciando dados negativos e, de novo, usando o adjetivo “vergonhoso”: “Só 10% dos alunos do Espírito Santo no ensino médio têm desempenho adequado em Português e Matemática”.





Os dois intercalaram o adjetivo “lamentável” com o advérbio “lamentavelmente”.