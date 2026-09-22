Abobrinha com carne moída: veja como preparar essa receita recheada para o jantar

Se a ideia é preparar um jantar saboroso sem complicar a rotina, a abobrinha recheada com carne moída é uma ótima opção. Isso porque a receita leva ingredientes simples e que costumam estar presentes na geladeira, o que torna o preparo ainda mais rápido. Além disso, a combinação da carne bem temperada com o molho de tomate e a abobrinha macia resulta em um prato caseiro irresistível, perfeito para variar o cardápio de maneira saudável. A seguir, confira o passo a passo: