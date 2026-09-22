Alergias em cães e gatos podem aumentar na primavera: veja raças mais predispostas

Entre as alergias que podem se manifestar nessa época está a dermatite atópica, também conhecida como atopia, uma doença crônica e inflamatória que provoca coceira e pode sofrer influência de fatores ambientais e sazonais. Outro quadro que merece atenção é a dermatite alérgica à saliva da pulga (DASP). Em períodos com condições favoráveis à atividade e à proliferação desses parasitas, a maior exposição às picadas pode desencadear ou agravar os sintomas em animais alérgicos.