Folhas murchas e raízes danificadas? Veja como o clima pode afetar as plantas

“A rega é um ritmo, ela não possui uma quantidade fixa, depende da época, da temperatura, do clima. Por isso você tem que conhecer o seu jardim e observar as condições. Um calor extremo pode pedir uma rega em dois horários: o primeiro logo cedinho para garantir que a planta tenha tempo de absorver essa água e um segundo para dar mais um repique, mais pro meio ou final da tarde”, ressalta o profissional.