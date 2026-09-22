Respostas de Contarato sobre segurança quebram tabus na esquerda

O senador do PT é autor de projeto de lei, já aprovado de maneira terminativa no Senado – com relatoria de ninguém menos que Flávio Bolsonaro (PL) na CCJ –, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), ampliando de até três para até cinco anos o tempo máximo de internação socioeducativa para menores de idade que pratiquem infração, podendo chegar a dez anos dependendo da gravidade do ato infracional (se for praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a crime hediondo).





De acordo com o projeto, esses jovens, ao alcançarem 18 anos, ficarão em alas separadas na unidade socioeducativa, onde seguirão cumprindo medidas socioeducativas até completarem o tempo de internação determinado pela Justiça. Não serão transferidos para presídios comuns.





“Temos que falar sobre segurança pública com os pés no chão. Vejam, por exemplo, o rapaz de 16 anos que matou quatro numa escola em Aracruz e já foi solto. Não acho razoável um rapaz com 18 anos incompletos praticar um estupro, um feminicídio, um roubo, um latrocínio, e ficar internado por, no máximo, três anos. Eu peguei isso no G-20. Em todas as maiores democracias do mundo, o Brasil é o mais permissivo”, informa o senador.





Paralelamente, Contarato advoga por políticas de fortalecimento da primeira infância, medidas para redução das desigualdades e oportunidades de emprego, a fim de reduzir as chances de que esses adolescentes ingressem no mundo do crime.





“Mas quem optar pela prática do crime tem que pegar o rigor da pena, de acordo com a gravidade do ato praticado”, completa.





No entanto, essa mudança não contradiz a própria essência do Estatuto da Criança e do Adolescente? O petista defende que não.





“De forma alguma! Três anos de internação não é razoável. Como você explica isso para o pai daquela criança que foi morta ou para a família daquela professora que foi morta ou das dezenas que ficaram feridas? É por isso que o projeto foi aprovado quase à unanimidade no Senado Federal, e estou fazendo articulação política para que seja aprovado na Câmara dos Deputados. O ato infracional precisa receber uma medida socioeducativa de acordo com o grau de reprovabilidade do ato praticado.”





Segundo o senador – que realmente foi professor de Direito por anos –, a maioridade penal, fixada em 18 anos pela legislação pátria, não pode ser modificada, nem por Proposta de Emenda Constitucional (PEC), por se tratar de cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988.





“Então, como não podemos mudar isso na Constituição, alteramos a lei infraconstitucional, que é o Ecriad. Essa é a saída legislativa correta”, explana o professor.





Ainda assim, perguntei a Contarato: tá, mas e se fosse possível? No mérito, o senhor acredita que a maioridade penal no Brasil deveria ser reduzida dos atuais 18 anos para 16 anos?





Surpreendentemente – indo de encontro a outro dogma da esquerda –, ele respondeu que sim.





“Se você perguntar para mim, um rapaz de 16 anos que tem o direito de votar tem que ter responsabilidade pelo ato que pratica. Eu não tenho dúvida. Só que nós temos um impeditivo constitucional. O artigo 60 da Constituição Federal é claro ao dizer: não será objeto de emenda constitucional qualquer medida que vise abolir direitos e garantias individuais. E um dos direitos e garantias é a maioridade penal. Uma PEC nesse sentido será declarada inconstitucional. Por isso é que a saída legislativa que eu alcancei e encontrei foi aumentar o período de internação em casos excepcionais.”





Mas ele reiterou:





“Uma vez que a pessoa tem a capacidade de eleger o presidente da República com 16 anos, se ele tem a capacidade de discernimento e de autodeterminação, ele tem que ser responsabilizado penal, civil e administrativamente pelo ato praticado.”