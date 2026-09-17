Rose reage a presidente do PSB: “Aliado não age dessa maneira”

“Aliado, não. Aliado não age dessa maneira.” A frase é da ex-senadora Rose de Freitas, candidata ao Senado pelo MDB no Espírito Santo. Refere-se ao presidente estadual do PSB, Alberto Gavini. Sabatinada por colunistas de A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (17), Rose reagiu a declarações do dirigente maior do partido de Renato Casagrande no Espírito Santo.





Em entrevista a esta coluna, publicada aqui no dia 31 de agosto, Gavini afirmou que os filiados ao PSB têm “certa liberdade” para votar em Fabiano Contarato (PT), como uma opção de segundo voto para o Senado nas eleições de 2026 – além de darem, obviamente, o primeiro voto para Casagrande.





“O PSB está na coligação com o MDB e respeita, efetivamente, a coligação. Todo o material do nosso pessoal vai sair com o Renato e com a Rose. Mas nós deixamos que os diretórios municipais possam tomar suas decisões em relação ao Contarato. Não há nenhum obstáculo se alguém do PSB tiver alguma outra posição. Demos certa liberdade para os nossos diretórios se posicionarem”, disse Gavini.





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O presidente estadual do PSB deixou claro que não há, da parte da direção estadual, estímulo ou orientação para que a militância vote em Contarato, e que todo o material de campanha dos candidatos do partido inclui o nome de Rose como segunda candidata a senadora. Por outro lado, afirmou que as duas combinações de votos são aceitas (Casagrande e Rose ou Casagrande e Contarato), já que são três candidatos do mesmo campo ideológico (do centro para a esquerda).





“O PSB estadual não está liberando nem estimulando isso. O PSB estadual está respeitando a decisão das pessoas. Da minha parte e da Executiva Estadual, não existe nenhuma orientação que não seja a formalidade. Agora, nós vamos respeitar a decisão dos companheiros que não quiserem seguir a formalidade. Não tem uma liberação formal da Executiva para isso. Mas existe um respeito pela decisão dos companheiros. É assim que tem que ser o texto.”





E assim o texto foi publicado. Por isso, na sabatina, o colunista Leonel Ximenes perguntou a Rose se, com essa declaração, ela se sente traída pelo PSB, partido aliado ao MDB no Estado e pertencente à mesma coligação. A candidata iniciou sua resposta “corrigindo” o uso do termo usado pelo jornalista: