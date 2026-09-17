Jovem morre de meningite após procurar UPA cinco vezes na Serra

Uma jovem de 25 anos morreu de meningite bacteriana aguda após procurar atendimento cinco vezes na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia, na Serra, segundo a família. Sabrina Gomes Monteiro, que completaria 26 anos neste sábado (19), morreu no último dia 5, no Hospital Estadual Dr. Dório Silva.





A certidão de óbito também aponta edema cerebral. A mãe da jovem questiona os atendimentos prestados antes da internação e pede que o caso seja investigado.





Segundo a família, Sabrina procurou a UPA pela primeira vez no dia 30 de agosto, um domingo. Ela foi atendida, medicada e liberada, mas os sintomas persistiram. Nos dias seguintes, retornou à unidade na segunda, terça, quarta e quinta-feira.





A mãe, Rosimar Fernandes, conta que a filha apresentou diferentes sintomas ao longo dos dias e não melhorava com as medicações recebidas.“Uma vez dor de cabeça, uma vez dor no corpo e até chegar à dor de cabeça extrema”, contou Rosimar.





Na quinta ida, já apresentava piora importante e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Dório Silva, onde morreu no sábado, dia 5 de setembro.





O tio Heraldo Fernandes lembra da sobrinha como uma pessoa animada e que costumava tomar a frente das comemorações da família. "Quando a família fazia um aniversário, quem tomava as providências era ela. Às vezes a gente desanimava. Mas ela ia, comprava as coisas que tinha que comprar, colocava na mesa. Ela era uma pessoa muito animada", disse Heraldo, lembrando que os dois também compartilhavam a paixão pelo São Paulo.