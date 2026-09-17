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Norte capixaba

Suspeito de matar companheira e roubar moto é detido em Ponto Belo

Segundo a PM, homem confessou ter atirado contra a companheira; armas, munições e R$ 1.600 foram apreendidos

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 18:34

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

17 set 2026 às 18:34
Homem é preso após matar companheira e roubar moto no ES
Homem é preso após matar companheira e roubar moto no ES Divulgação | Polícia Militar

Um homem foi detido suspeito de matar a companheira e roubar uma moto em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (17). 


A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi localizado próximo a um hospital. Com ele, foi apreendida uma arma calibre .38, munições e R$ 1.600 em dinheiro. 


Segundo a corporação, o detido confessou ter atirado contra a mulher dentro da residência do casal. No imóvel, também foi apreendida uma arma de fogo calibre.32.


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento. 

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