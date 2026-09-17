Suspeito de matar companheira e roubar moto é detido em Ponto Belo

Um homem foi detido suspeito de matar a companheira e roubar uma moto em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (17).





A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi localizado próximo a um hospital. Com ele, foi apreendida uma arma calibre .38, munições e R$ 1.600 em dinheiro.





Segundo a corporação, o detido confessou ter atirado contra a mulher dentro da residência do casal. No imóvel, também foi apreendida uma arma de fogo calibre.32.





A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento.