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Confusão

MC Paiva ataca Malévola e influenciadora promete registrar BO contra o funkeiro

Influenciadora trans, Malévola afirmou que estava a caminho de delegacia para registrar BO após as declarações feitas por MC Paiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 18:09

Briga entre os influenciadores acontece desde abril desse ano
Briga entre os influenciadores acontece desde abril desse ano Reprodução Instagram @malevolaxz mcdavidpaiva

O funkeiro MC Paiva voltou a brigar com a influenciadora Malévola e a ameaçou de agressão durante uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (16). Durante a live em seu perfil no Instagram, Paiva exigiu o endereço da criadora de conteúdo e afirmou que iria bater nela caso a encontrasse na rua. Diante de milhares de espectadores, ele também fez ataques transfóbicos contra Malévola e mencionou a possibilidade de uma “tragédia”.


“Cansei. Agora, se eu vir na rua, vou sair pegando mesmo. Se mandar o endereço, nós vai brotar na hora. Na hora. Entendeu, tio? Na hora. Na hora. E, se vier de segurança, eu tô falando para você: vai acontecer tragédia. Se vier de segurança, vai acontecer tragédia. Papo reto”, ameaçou MC Paiva durante a transmissão.


Após assistir ao conteúdo, Malévola apareceu chorando em seus perfis nas redes sociais e afirmou que estava a caminho de uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o cantor. Em seus stories, a influenciadora declarou: “Eu nunca ouvi isso de ninguém. Vou na delegacia agora, tá tudo gravado”.


Soso Careca, namorada de MC Paiva, também se manifestou sobre a briga em vídeos publicados nas redes sociais. Ela chorou ao falar sobre a situação e afirmou que havia deixado o funkeiro “muito nervoso”.


A briga entre os três começou após Malévola contestar a cobrança por um procedimento capilar e organizar um protesto em frente a um famoso salão. A discussão envolveu Sosô Careca, que defendeu o cabeleireiro, e terminou em uma confusão na saída de um cinema em São Paulo, com agressões físicas e acusações de transfobia contra Paiva.


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