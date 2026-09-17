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Quem é Duda Alves, influenciadora que morreu aos 22 anos

Criadora de conteúdo ganhou fama com vídeos de humor sobre o cotidiano. Causa da morte não foi divulgada pela família, que confirmou o falecimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 10:17

Influenciadora Duda Alves
Influenciadora Duda Alves Reprodução/TikTok; FolhaPress
A influenciadora e tiktoker Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida como Duda Alves, morreu aos 22 anos, segundo anúncio feito pela família por meio das redes sociais. Ela tinha mais de 700 mil seguidores no TikTok.
Segundo seu perfil no Instagram, ela era publicitária e jornalista, enquanto no TikTok -plataforma em que era mais ativa- se descrevia como "a menina que odeia as coisas".
A influenciadora ficou conhecida por meio do humor, relatando diferentes aspectos de seu cotidiano que não gostava. Além disso, publicava vídeos de dança, sozinha ou com suas amigas, e também fazia vídeos falando sobre seu relacionamento com o namorado.
Em uma publicação, explicou que sua ascensão nas redes sociais foi inesperada e que ficou surpresa com o novo sucesso.
Sua última postagem no TikTok foi um vídeo em que falou sobre a recuperação de uma cirurgia de mastopexia, procedimento estético de redução dos peitos, no qual explicou por que precisou colocar uma prótese.
Ela foi velada na Paróquia São João Paulo 2º, em Brasília, na terça-feira (15). A causa da morte não foi divulgada.

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