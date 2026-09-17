A frase é do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, na sessão de 15 de setembro: "Até a máfia tem ética. É preciso ter decência. Não se comporta assim." O argumento era que não se expõe um colega, ainda que envolvido. Nenhuma frase daquela manhã diz tanto.





A ética da máfia é a omertà: silêncio para fora, lealdade para dentro, pertencimento acima do fato. É o contrário do que a Constituição exige de um tribunal, que delibera em sessão pública, fundamenta por escrito e responde à sociedade. Quando o decano oferece o código do crime organizado como régua de conduta entre pares, não descreve um deslize, descreve uma cultura.





A lição tinha destinatário: o ministro André Mendonça, relator do caso, acusado de agir com "viés político-eleitoral". Se a acusação tem fundamento, o regimento oferece o caminho: suspeição, questão de ordem, redistribuição. Nada disso foi usado.