Moraes acusa Mendonça de usar PF para inclui-lo em delação, e ministro rebate

Moraes acusou Mendonça de agir em prol de um grupo político "que quis dar um golpe" no país e de ter pedido que ele fosse incluído em uma delação premiada da PF. Mendonça negou as acusações e disse que o colega estava mentindo.

Moraes acusou Mendonça de agir em prol de um grupo político "que quis dar um golpe" Rosinei Coutinho/STF

Mendonça interveio e disse que poderia "chamar quem quiser" e que essas pessoas mentiriam. "Ah, senhor presidente... Não vou responder. No meu momento de fala...", completou.



"Quem tem medo da Polícia Federal?", questionou Moraes. "Quem chamou a PF e exigiu que a PF colocasse um colega na colaboração premiada. Vamos chamar testemunhas que eu vou indicar. Não só policiais, mas advogados. Eu tenho testemunhas", completou.

Leia a íntegra da discussão

- Moraes: Não há como julgar hoje sem julgar terça. Porque eu pergunto: Quem tem medo da Polícia Federal, presidente [Edson Fachin]? Quem tem medo da Polícia Federal?

- Mendonça: Não é questão de medo.

- Moraes: Eu não estou perguntando a Vossa Excelência.

- Mendonça: Mas eu estou lhe respondendo.

- Moraes: Quem tem medo da Polícia Federal? Quem chamou a Polícia Federal e exigiu que a Polícia Federal colocasse um colega na colaboração premiada? Vamos trazer aqui, presidente, vamos chamar aqui testemunhas que eu vou indicar. Não só policiais, advogados. Testemunhas. Eu tenho testemunhas de que o ministro André, em reunião, disse: "Peçam..."

- Mendonça: Isso é mentira. Mentira. Mentira.

- Moraes: Então, vamos chamar as testemunhas?

- Mendonça: É mentira, pode chamar quem quiser. Vão mentir. Vão mentir.

- Moraes: Não há como julgar hoje sem julgar hoje sem julgar terça-feira. Chamou. "Inclua o ministro Alexandre."

- Mendonça: Mentira. Mentira.

- Moraes: Por quê? Porque está a serviço de um grupo político que quis dar um golpe neste país.

- Mendonça: Ah, senhor presidente... Não vou responder. No meu momento de fala...