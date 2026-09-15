Mendonça nega irregularidades em relatório da PF que apontou Moraes em mensagens com Vorcaro

Na resposta, Mendonça sustentou que as medidas adotadas por ele fizeram parte da supervisão judicial da investigação. O ministro havia determinado para Polícia Federal que avançasse na identificação das pessoas mencionadas em diálogos e documentos extraídos do celular de Vorcaro e afirmou que decidiu chamar pessoalmente delegados ao gabinete depois que documentos da corporação apontaram menções ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em material ligado ao banqueiro.