Inscrições abertas para pequenos negócios participarem do Festival Coffee & Cake Week

O Sebrae/ES está com inscrições abertas para que pequenos negócios capixabas participem como expositores do Festival Coffee & Cake Week 2026. Serão selecionados até 60 empreendedores.





A participação é gratuita e representa uma oportunidade para as empresas ampliarem a visibilidade da marca, comercializarem produtos e conquistarem novos clientes durante um dos maiores eventos dedicados ao universo do café e da confeitaria no Espírito Santo.





O edital é voltado para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), produtores rurais, artesãos e associações sediadas no Estado.