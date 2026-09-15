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Café

Inscrições abertas para pequenos negócios participarem do Festival Coffee & Cake Week

Empreendedores capixabas dos segmentos de cafeterias, confeitarias, padarias, gelaterias, cafés especiais, agricultura familiar e, artesanato

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 10:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 set 2026 às 10:53
Evento vai valorizar o café capixaba
Evento vai valorizar o café capixaba Marcela Sampaio

O Sebrae/ES está com inscrições abertas para que pequenos negócios capixabas participem como expositores do Festival Coffee & Cake Week 2026. Serão selecionados até 60 empreendedores.


A participação é gratuita e representa uma oportunidade para as empresas ampliarem a visibilidade da marca, comercializarem produtos e conquistarem novos clientes durante um dos maiores eventos dedicados ao universo do café e da confeitaria no Espírito Santo.


O edital é voltado para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), produtores rurais, artesãos e associações sediadas no Estado.

Conforme o documento, as vagas são destinadas a cafeterias, confeitarias, padarias, gelaterias, bistrôs, chocolaterias, docerias, produtores de cafés especiais e da agricultura familiar, cervejarias artesanais, floriculturas, artesãos e marcas de acessórios ligados ao segmento cafeeiro.


Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de setembro, por meio de formulário on-line.  

Haverá estandes individuais e compartilhados, com estrutura montada para a exposição e venda de produtos durante os três dias de evento. A proposta é valorizar a produção capixaba, incentivar a economia criativa e aproximar pequenos empreendedores do público consumidor.


O Festival Coffee & Cake Week 2026 será realizado entre os dias 25 e 27 de setembro, no Shopping Vitória.


Os empreendedores selecionados passarão por uma etapa obrigatória de preparação promovida pelo Sebrae/ES, que abordará orientações sobre posicionamento comercial, vendas, atendimento, precificação, negociação e gestão. Após o festival, os participantes contarão com acompanhamento técnico para transformar as conexões geradas no evento em oportunidades de negócios contínuas.

A realização do evento é do Inads, com produção da Conexxo e da Social Clube. O projeto conta com o apoio da Cooptures, Sindbares, Abrasel, Shopping Vitória, Sebrae e MEMP, reunindo entidades e parceiros ligados ao empreendedorismo, turismo, gastronomia e desenvolvimento dos pequenos negócios.

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