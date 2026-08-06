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Reconhecimento internacional

Cafeteria do ES disputa vaga em lista das melhores da América do Sul

A Terrafé é a única representante capixaba na seleção do South America's 100 Best Coffee Shops 2026, importante ranking mundial dedicado a cafés especiais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 17:49

Cafeteria Terrafé
Cafeteria Terrafé. Acervo/Terrafé

A rede capixaba de cafeterias Terrafé acaba de ganhar destaque em um dos mais importantes rankings mundiais de estabelecimentos dedicados aos cafés especiais, o South America's 100 Best Coffee Shops 2026. A Terrafé é a única representante do Espírito Santo que concorre a uma vaga nessa lista.


A indicação da cafeteria foi definida por especialistas do setor e agora entra na fase de votação popular, que fica aberta até 16 de agosto. O resultado final vai combinar 70% da avaliação técnica, realizada por um painel internacional de especialistas, e 30% da votação do público, que pode participar da escolha pelo site The Worlds 100 Best Coffee Shops.


Em suas lojas, a rede oferece de 15 a 20 variedades de cafés especiais, provenientes de diferentes regiões produtoras do Espírito Santo e de outros estados brasileiros, além de disponibilizar cinco métodos de preparo, permitindo que o consumidor conheça diferentes perfis e formas de extração da bebida.


Na votação, a Terrafé disputa espaço com estabelecimentos de países como Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Equador e Venezuela. Para o fundador da marca, Raul Guizelini, a indicação simboliza o reconhecimento de um trabalho que ultrapassa os limites da própria empresa.


"Receber essa indicação nos enche de orgulho e reforça que estamos no caminho certo. Mais do que uma conquista da Terrafé, é um reconhecimento ao café especial produzido no Espírito Santo, aos nossos produtores parceiros e a toda a equipe que trabalha diariamente para proporcionar experiências memoráveis aos nossos clientes."

Como funciona a seleção

A seleção das cafeterias para o ranking acontecerá em duas etapas. Primeiro, os estabelecimentos serão indicados por consumidores e especialistas. Em seguida, passarão por uma avaliação realizada por um painel formado por baristas, torrefadores e profissionais reconhecidos internacionalmente. A nota final resultará da combinação entre a análise técnica, responsável por 70% da pontuação, e a votação popular, que corresponde aos 30% restantes.


O Brasil já ocupa posição de destaque no ranking sul-americano. Na edição mais recente, a Cupping Café, de São Paulo, apareceu na 8ª colocação, enquanto a Coffee Five, do Rio de Janeiro, ficou em 20º lugar entre as melhores cafeterias do continente. Agora, a Terrafé busca ampliar a presença brasileira na lista e, ao mesmo tempo, projetar ainda mais o Espírito Santo como referência internacional na produção e na experiência proporcionada pelos cafés especiais.

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