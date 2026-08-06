Cafeteria do ES disputa vaga em lista das melhores da América do Sul

A rede capixaba de cafeterias Terrafé acaba de ganhar destaque em um dos mais importantes rankings mundiais de estabelecimentos dedicados aos cafés especiais, o South America's 100 Best Coffee Shops 2026. A Terrafé é a única representante do Espírito Santo que concorre a uma vaga nessa lista.





A indicação da cafeteria foi definida por especialistas do setor e agora entra na fase de votação popular, que fica aberta até 16 de agosto. O resultado final vai combinar 70% da avaliação técnica, realizada por um painel internacional de especialistas, e 30% da votação do público, que pode participar da escolha pelo site The Worlds 100 Best Coffee Shops.





Em suas lojas, a rede oferece de 15 a 20 variedades de cafés especiais, provenientes de diferentes regiões produtoras do Espírito Santo e de outros estados brasileiros, além de disponibilizar cinco métodos de preparo, permitindo que o consumidor conheça diferentes perfis e formas de extração da bebida.





Na votação, a Terrafé disputa espaço com estabelecimentos de países como Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Equador e Venezuela. Para o fundador da marca, Raul Guizelini, a indicação simboliza o reconhecimento de um trabalho que ultrapassa os limites da própria empresa.





"Receber essa indicação nos enche de orgulho e reforça que estamos no caminho certo. Mais do que uma conquista da Terrafé, é um reconhecimento ao café especial produzido no Espírito Santo, aos nossos produtores parceiros e a toda a equipe que trabalha diariamente para proporcionar experiências memoráveis aos nossos clientes."