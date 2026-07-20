ES concentra 69% da área cultivada de café conilon do Brasil

O Espírito Santo concentra 69,1% de toda a área cultivada de café conilon do Brasil, consolidando sua posição como principal produtor da variedade no país. São 286,7 mil hectares destinados ao cultivo, que garantem ao Estado 65,4% da produção nacional.





Além da liderança nessa cultura, o Estado ocupa a terceira posição nacional na cultura do arábica, com lavouras principalmente nas regiões de montanha. As duas atividades juntas colocam o território capixaba como o segundo maior produtor cafeeiro do país.





O levantamento, elaborado pela Connect Fecomércio-ES, aponta ainda que o Estado tem a segunda maior área cultivada de café do país, com 424,8 mil hectares. Desse total, 286,7 mil hectares são destinados ao conilon e 138,1 mil ao café arábica.





Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o impacto econômico da cafeicultura vai muito além do plantio.