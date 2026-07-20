AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Líder nacional

ES concentra 69% da área cultivada de café conilon do Brasil

Estado reúne 286,7 mil hectares cultivados da variedade, responde por 65,4% da produção brasileira e tem a cafeicultura como motor de empregos e exportações

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:20

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

20 jul 2026 às 16:20
Produção de café conilon
Produção de café conilon Cooabriel

O Espírito Santo concentra 69,1% de toda a área cultivada de café conilon do Brasil, consolidando sua posição como principal produtor da variedade no país. São 286,7 mil hectares destinados ao cultivo, que garantem ao Estado 65,4% da produção nacional.


Além da liderança nessa cultura, o Estado ocupa a terceira posição nacional na cultura do arábica, com lavouras principalmente nas regiões de montanha. As duas atividades juntas colocam o território capixaba como o segundo maior produtor cafeeiro do país.


O levantamento, elaborado pela Connect Fecomércio-ES, aponta ainda que o Estado tem a segunda maior área cultivada de café do país, com 424,8 mil hectares. Desse total, 286,7 mil hectares são destinados ao conilon e 138,1 mil ao café arábica.


Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o impacto econômico da cafeicultura vai muito além do plantio.

O café ultrapassa a produção agrícola e movimenta uma cadeia econômica ampla. Compreender essa dimensão é fundamental para identificar caminhos que ampliem a agregação de valor e potencializem ainda mais a economia do Estado

André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES

Veja Também 

Plantação de café da Fazenda Chapadão, em Linhares

"O trabalho no ES é muito bom, mas precisamos subir mais a régua", diz chefe da Embrapa Café

Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó

Café arábica do ES e portos capixabas: tão perto, mas ainda distantes

Agricultura familiar predomina

A cadeia produtiva do café está presente em praticamente todo o território capixaba. Segundo o estudo, 131 mil famílias participam da atividade, distribuídas por todos os municípios do Estado, com exceção de Vitória. São aproximadamente 60 mil propriedades produtoras, o equivalente a dois terços das propriedades agrícolas capixabas.


A agricultura familiar representa a maior parte desse universo: 73% dos produtores pertencem a esse segmento, ampliando o impacto da atividade sobre a geração de renda e a permanência das famílias no campo.

Colheita impulsionou empregos

O relatório também aponta reflexos da cafeicultura no mercado de trabalho. Apenas entre abril e maio de 2025, período de maior intensidade da colheita, o cultivo de café gerou 8.065 empregos formais no Espírito Santo.


O resultado representa crescimento de 29,4% em relação ao mesmo período de 2024 e é o maior da série histórica iniciada em 2020.


Além da produção rural, a atividade movimenta uma extensa cadeia econômica que envolve beneficiamento, armazenagem, transporte, industrialização, exportação, cafeterias e o turismo rural voltado para experiências ligadas ao café.


Para o presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo e diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, Marcus Magalhães, essa integração explica a relevância econômica do setor.

A cada etapa, o produto recebe novos processos e agrega valor. Essa dinâmica faz do café um verdadeiro multiplicador econômico, capaz de gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento em diferentes setores

Marcus Magalhães, presidente do Sindicato dos Corretores de Café do ES

Galpão de café conilon, em Linhares
Galpão de café conilon, em Linhares, Norte do Espírito Santo Abdo Filho

No cenário internacional, o café também mantém protagonismo. Em 2025, o produto movimentou US$ 15,6 bilhões em exportações brasileiras, ocupando a quinta posição entre os principais itens da pauta exportadora do país e representando 4,5% das vendas externas nacionais.


De acordo com Spalenza, ainda há espaço para ampliar a competitividade da cafeicultura capixaba, com foco na industrialização e na abertura de novos mercado por meio do café, como produção de cafés especiais, expansão do turismo em plantações, fortalecimento das exportações de produtos com maior valor agregado e da ampliação de certificações e práticas de rastreabilidade.

Leia Mais

Portos brasileiros ampliam capacidade para exportar petróleo do pré-sal

Tarifaço no ES: saiba quais os 480 produtos taxados e os 178 isentos

Com peças a partir de R$ 5 e shows, bazar em Vitória arrecada verba para cursinho gratuito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Economia ES Café Conilon Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Camila Morgado
“É difícil aceitar que, dessa vez, sou eu”, revela Camila Morgado sobre homenagem no ES
Kevin Keegan
Ídolo inglês e duas vezes Bola de Ouro, Kevin Keegan morre aos 75 anos
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados