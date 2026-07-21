Audiência pública discute instalação de supermercado ao lado do Terminal de Itaparica

A Prefeitura de Vila Velha promove nesta quarta-feira (22), às 19 horas, uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para instalação de uma unidade do Supermercado BH. O empreendimento está previsto para ser implantado na Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, ao lado do Terminal de Itaparica.





Segundo a administração municipal, a participação da população é aberta e poderá ser feita de forma presencial ou virtual. A audiência será realizada no Auditório do Shopping Boulevard Vila Velha, localizado próximo do futuro empreendimento.





O evento também terá transmissão pela plataforma Zoom. Durante o encontro, serão apresentados os estudos sobre os impactos do empreendimento na região, além de ser aberto espaço para esclarecimento de dúvidas e manifestação dos participantes.





Quem optar pela participação on-line deve realizar inscrição pelo link https://abre.ai/inscricaoeiv-bh ou Clicando Aqui. O acesso à audiência será pelo endereço https://abre.ai/eiv-bh ou Clicando Aqui. utilizando o ID 839 7229 2173 e a senha EIV2026. Em caso de dúvidas sobre a inscrição ou acesso à audiência, o atendimento é feito pelo WhatsApp (27) 98111-2490.