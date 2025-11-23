Incêndio atinge área de mata e plantações em Santa Teresa

Dois focos de incêndio consumiram áreas de mata e plantações no município de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo. A primeira ocorrência é de sexta-feira (21), quando chamas atingiram lavouras de café e cultivos de eucalipto no bairro Alto Santo Antônio. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma plantação de eucaliptos e uma equipe foi enviada ao local para conter as chamas. Ninguém ficou ferido.

No final da manhã de sábado (22), ainda segundo os bombeiros, outro acionamento foi registrado no mesmo bairro para um incêndio em vegetação. Devido ao tamanho que as chamas alcançaram, era possível ver o fogo às margens da rodovia atingindo novamente áreas de eucalipto e café.

O combate contou com apoio de um caminhão-pipa e dos bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá. As equipes trabalharam até a extinção total do fogo. Até a publicação desta reportagem, as causas do incêndio eram desconhecidas.