ES recebe novos alertas de chuvas intensas e tempestade
Publicado em 23/11/2025 às 17h44
O Espírito Santo recebeu dois novos alertas de perigo potencial de chuvas intensas e ventos fortes, válidos até as 10 horas de segunda-feira (24). Os avisos amarelos, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicam até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h.
Municípios em que há risco de tempestade:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Municípios com aviso de chuvas intensas:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória