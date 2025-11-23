A Gazeta - Agora

ES recebe novos alertas de chuvas intensas e tempestade

Publicado em 23/11/2025 às 17h44
Cidades capixabas receberam alerta de chuvas intensas Crédito: Inmet/Reprodução

Espírito Santo recebeu dois novos alertas de perigo potencial de chuvas intensas e ventos fortes, válidos até as 10 horas de segunda-feira (24). Os avisos amarelos, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicam até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h.

Municípios em que há risco de tempestade:

  • Alegre
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Presidente Kennedy
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta

Municípios com aviso de chuvas intensas:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Guarapari
  • Ibiraçu
  • Iconha
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

