Homem suspeito de agredir e ameaçar a esposa de morte é preso em Castelo

Delegacia de Castelo para onde foi levado suspeito de agressão Crédito: Divulgação/ PMC

Um homem de 50 anos foi preso na manhã deste domingo (23) suspeito de agredir e ameaçar de morte a esposa, de 64 anos, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima contou que as discussões com o marido começaram no sábado (22). A mulher relatou que, quando o companheiro percebeu que a polícia havia sido acionada, ele tentou agredi-la com um cabo de vassoura, sendo impedido por um amigo do casal.

Conforme informações da PM, o suspeito confessou ter arremessado um copo de café quente na cabeça da mulher. Ele também a teria ameaçado, afirmando que a mataria quando saísse da prisão. Para os policiais, o marido disse ter sido agredido pela esposa com tapas e socos. A vítima recusou atendimento médico e não apresentava lesões aparentes. O homem tinha um arranhão no braço direito. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia do município.

A Polícia Civil informou que tanto a vítima quanto o suspeito estão prestando depoimento e que, após as oitivas, o delegado definirá o procedimento a ser adotado como autuação, prisão ou encaminhamento para inquérito. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em andamento.