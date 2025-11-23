Escola de samba

Incêndio atinge galpão da Piedade e destrói materiais do carnaval

Chamas atingiram espaço destinado às alegorias, destruindo itens que seriam utilizados na produção do desfile da agremiação

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 15:31

Incêndio atingiu galpão da Unidos da Piedade, em Vitória Crédito: Unidos da Piedade/DIvulgação

O galpão de alegorias da escola de samba Unidos da Piedade, do bairro Fonte Grande, em Vitória, pegou fogo na madrugada de sábado (22), destruindo materiais que seriam utilizados na produção do carnaval de 2026 da agremiação mais antiga da folia capixaba.

Segundo o presidente da Unidos da Piedade, o professor e vereador Jocelino Júnior, ainda não se sabe a causa do incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Ele destacou que não houve feridos, mas trabalhadores que estavam no barracão precisaram de atendimento médico ao longo do dia, devido à inalação de fumaça. Todos passam bem.

“Mas perdemos bens materiais significativos para a construção do nosso carnaval, o que vai gerar um novo gasto, e também um tempo para a gente poder colocar as coisas no lugar. A gente está correndo atrás. Agora, a gente está na fase de mobilizar, informar a comunidade, pedir apoio, pedir ajuda de quem puder colaborar conosco, porque só faltam 70 dias para o carnaval.”

Em uma nota divulgada pela diretoria da agremiação, a Unidos da Piedade listou as principais demandas: “Precisamos de doações de alimentos, materiais como ferros e madeiras, equipamentos e recursos financeiros para reconstruirmos nosso trabalho e seguirmos produzindo o carnaval que sonhamos. A escola já havia feito a compra desses materiais e realizado o investimento neste setor da escola. E agora, após esse incidente, devemos fazer novamente.”

Em nota, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) manifestou solidariedade à Unidos da Piedade e disse que mantém contato com a diretoria da escola e se coloca à disposição para auxiliar no que for necessário neste momento.

"O Carnaval de Vitória é fruto do trabalho coletivo de todas as escolas e de suas comunidades. Momentos difíceis como este reforçam a importância da nossa união para garantir que cada agremiação tenha condições de realizar o desfile que planejou", destacou a Liga na nota, acrescentando que as orientações sobre como colaborar podem ser consultadas diretamente nos canais oficiais da escola.

Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros, porém ainda não houve retorno.

