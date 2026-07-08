Caminhão de lixo tomba e atinge carro com família em Nova Venécia

Um caminhão de coleta de lixo tombou após uma falha nos freios e atingiu um carro com uma família dentro em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). O acidente também interditou uma via da cidade.





Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que trafegava pela Avenida Guanabara quando os freios falharam. Na tentativa de controlar o veículo, ele fez uma conversão em direção à Rua Maranhão, momento em que o caminhão tombou.





A Prefeitura de Nova Venécia informou que a família que estava no carro atingido pelo caminhão não se feriu. O motorista do coletor sofreu escoriações e foi atendido no Hospital São Marcos.