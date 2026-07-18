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Obituário

08/03/1975
18/07/2026
Morre Alexandre Araújo, jornalista e subsecretário de Comunicação de Linhares

Thaiz Lepaus

Repórter

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 10:23

Publicado em

18 jul 2026 às 10:23

Morreu na madrugada deste sábado (18), aos 51 anos, o jornalista e subsecretário de Comunicação da Prefeitura de Linhares, Alexandre Araújo. Ele estava internado no Hospital Meridional de Cariacica, na Grande Vitória, e fazia tratamento contra um linfoma, diagnosticado há cerca de um mês e meio.


Alexandre era uma das figuras mais conhecidas da comunicação de Linhares. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória reconhecida.


“Era um homem extremamente inteligente, competente e apaixonado pelo que fazia. Como profissional da comunicação e subsecretário de Comunicação, deixou sua marca pela dedicação e pelo talento”, conta Eduardo Monteiro Lima, conhecido como Pepê Hair, cabeleleiro e grande amigo do jornalista. 


Além do trabalho na Prefeitura de Linhares, Alexandre escrevia uma coluna social em um site de notícias da região e coordenava o Miss Linhares, concurso que seleciona representantes do município para o Miss Espírito Santo.


Alexandre Araújo era subsecretário de comunicação de Linhares, escrevia em coluna social e ajudava com organização de eventos na cidade

Norma Astréa, também amiga do jornalista, afirma que o talento de Alexandre com as palavras faz parte do legado que ele deixa para a comunicação de Linhares e do Espírito Santo.


"Ele escrevia muito bem, decorava textos com facilidade e tinha muito bom gosto, o que também explica a relação dele com o mundo dos eventos", diz.


O velório de Alexandre Araújo será realizado neste sábado (18), a partir das 9h, no bairro BNH, em Linhares. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério São José.

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