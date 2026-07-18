Morre Alexandre Araújo, jornalista e subsecretário de Comunicação de Linhares

Morreu na madrugada deste sábado (18), aos 51 anos, o jornalista e subsecretário de Comunicação da Prefeitura de Linhares, Alexandre Araújo. Ele estava internado no Hospital Meridional de Cariacica, na Grande Vitória, e fazia tratamento contra um linfoma, diagnosticado há cerca de um mês e meio.





Alexandre era uma das figuras mais conhecidas da comunicação de Linhares. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória reconhecida.





“Era um homem extremamente inteligente, competente e apaixonado pelo que fazia. Como profissional da comunicação e subsecretário de Comunicação, deixou sua marca pela dedicação e pelo talento”, conta Eduardo Monteiro Lima, conhecido como Pepê Hair, cabeleleiro e grande amigo do jornalista.





Além do trabalho na Prefeitura de Linhares, Alexandre escrevia uma coluna social em um site de notícias da região e coordenava o Miss Linhares, concurso que seleciona representantes do município para o Miss Espírito Santo.