Morre Alexandre Araújo, jornalista e subsecretário de Comunicação de Linhares

Morreu na madrugada deste sábado (18), aos 51 anos, o jornalista e subsecretário de Comunicação da Prefeitura de Linhares, Alexandre Araújo. Ele estava internado no Hospital Meridional de Cariacica, na Grande Vitória, e fazia tratamento contra um linfoma, diagnosticado há cerca de um mês e meio.
Alexandre era uma das figuras mais conhecidas da comunicação de Linhares. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória reconhecida.
“Era um homem extremamente inteligente, competente e apaixonado pelo que fazia. Como profissional da comunicação e subsecretário de Comunicação, deixou sua marca pela dedicação e pelo talento”, conta Eduardo Monteiro Lima, conhecido como Pepê Hair, cabeleleiro e grande amigo do jornalista.
Além do trabalho na Prefeitura de Linhares, Alexandre escrevia uma coluna social em um site de notícias da região e coordenava o Miss Linhares, concurso que seleciona representantes do município para o Miss Espírito Santo.
Norma Astréa, também amiga do jornalista, afirma que o talento de Alexandre com as palavras faz parte do legado que ele deixa para a comunicação de Linhares e do Espírito Santo.
"Ele escrevia muito bem, decorava textos com facilidade e tinha muito bom gosto, o que também explica a relação dele com o mundo dos eventos", diz.
O velório de Alexandre Araújo será realizado neste sábado (18), a partir das 9h, no bairro BNH, em Linhares. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério São José.