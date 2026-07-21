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Copa do Mundo

Messi lamenta após vice da Argentina e diz que 'vai demorar para a ferida fechar'

Argentino disputou sua terceira final de Copa do Mundo no último domingo (19)

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 14:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2026 às 14:13
Lionel Messi, Argentina
AFA
Lionel Messi, atacante e capitão da Argentina, lamentou após o vice-campeonato da Copa do Mundo, vencida pela Espanha. O craque disse que a ferida vai demorar para fechar. Nas redes sociais, o camisa 10 da Argentina disse que a dor da derrota é "muito grande". A seleção argentina ficou com o vice após vitória espanhola por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo (19).
Messi acredita que não será fácil superar a derrota. O atacante, no entanto, valorizou o grupo que chegou a duas finais seguidas de Copa do Mundo, com um título, em 2022, e um vice, em 2026. "A dor é muito grande e vai demorar para a ferida fechar. Mas também fico com tudo o que foi bom", escreveu.
"Com as partidas que viramos deixando tudo e que ficarão para sempre na memória, com o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a voltar a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo. Hoje é difícil dar valor ao que fizemos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas da Copa do Mundo", escreveu Messi, em publicação no Instagram.
O jogador do Inter Miami também destacou as viradas memoráveis da Argentina na Copa. As reviravoltas contra Egito, nas oitavas de final, e Inglaterra, na semifinal, marcaram a campanha. Ele também parabenizou a campeã Espanha.
"Muito obrigado, de coração, por cada saudação e por cada mensagem. Mais uma vez conseguimos nos unir como país e estar todos juntos, compartilhando o imenso orgulho de ser argentinos. Também quero parabenizar a Espanha pelo campeonato", escreveu ainda o atacante da Argentina no Instagram.
Messi disputou, provavelmente, sua última Copa do Mundo. A primeira foi em 2006, há vinte anos, e o argentino somou seis edições disputadas.

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